Tesco vyzýva: Nastal čas zastaviť plytvanie s potravinami

Čím ďalej, tým viac sa diskutuje o plytvaní potravinami. A to opodstatnene, pretože plytvanie začína od produkcie výrobkov, distribúcie, skladovania, predaja a až po ich konzumáciu... V súčasnosti je jediným a veľkým bojovníkom v tejto náročnej a už rozbehnutej iniciatíve spoločnosť Tesco a projektom darcovstva potravín z prevádzok.

Boj proti vyhadzovaniu potravín

Tesco je jediným maloobchodným predajcom na Slovensku, ktorý sa začal problematikou plytvania potravín aktívnezaoberať „na všetkých frontoch“. Najdôležitejším projektom sa stalo darcovstvo potravinových prebytkov v obchodoch a tiež horúca linka pre potravinový odpad, ktorú Tesco spustilo za účelom ohlasovania potravinového odpadu pre dodávateľov. Najväčším spolubojovníkom sa stala Potravinová banka Slovenska spolu s lokálnymi charitami, s ktorými v prvej línii Tesco úspešne bráni potraviny proti vyhodeniu. Jedinečnou je tiež ponuka netypického sortimentu ovocia a zeleniny PerfectlyImperfectza výhodné ceny, ktoré by skončili v odpade už u pestovateľov. Ďalším a nemenej významným sa stáva pilotný projekt– kompostovanie v obchodoch.

Údaje, ktoré presvedčia

Z pohľadu dát, ktoré Tesco aktuálne (máj 2018) spublikovalo, vyplynulo, že sa podarilo v medziročne znížiť potravinový odpad o celých 20 % v obchodnej sieti na Slovensku. Napokon, vďaka meraniam, zmenám v systémoch objednávania, skladovania a predaja a vďaka spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska, dokázala spoločnosť darovať ľuďom v núdzi 577tonpotravín, z čoho sa dá pripraviť až 1,3 milióna porcií jedla.

Ako vidieť, merania sú veľmi dôležité. Dôležité je aj to, že počet obchodov, ktoré darujú prebytky narastá a aktuálne ich má Tesco na Slovensku 113. Do konca roka chce zapojiť všetky svoje obchody, s perspektívou stáleho znižovania potravinového odpadu, avšak s maximalizovaním potravinových darov. Ambícia je to veľká, avšak reálna, pretože za minulý rok sa podarilo darovať o 400 ton viac potravinových prebytkovako minulý rok!

Jedným z dôležitých cieľov udržateľného rozvoja je neplytvať nielenprírodnými zdrojmi, ale tiež potravinami, ktoré sú pre mnohých ľudí stále vzácnou komoditou.

