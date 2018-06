Už vás nebaví bývať s rodičmi? Osamostatnite sa, teraz na to máte!

Až 76 percent mladých Slovákov do 30 rokov využíva „mama hotel“. Spolužitie s rodičmi prináša množstvo výhod, ale aj nemálo obmedzení. Ak ich už nemienite znášať, poradíme vám, ako sa čo najľahšie dostanete k vlastnému bývaniu.

Viacgeneračné bývanie bolo veľmi obľúbené najmä počas socializmu. Spolužitie viacerých generácií patrí na Slovensku k veciam, na ktorých neexistuje všeobecná zhoda. Pre niektorých je to symbol neschopnosti zabezpečiť si vlastnú strechu nad hlavou, pre iných výhodný spôsob, ako mať vždy poruke stráženie detí či starostlivosť v chorobe a starobe.

Dnes už táto forma bývania v našich končinách nepatrí k obľúbeným a bežným, ale napriek tomu, väčšina mladých do 30 rokov žije so svojimi rodičmi. Kým nemusia za štúdiom či prácou dochádzať stovky kilometrov, tento variant je pre nich pohodlnejší a ekonomickejší. Slováci sa síce rodia s prirodzenou túžbou vlastniť nehnuteľnosť, ale dnešná mladá generácia odkladá tak založenie rodiny, ako aj krok zadovážiť si svojich pár metrov štvorcových, ktoré premenia na domov.

Výhody bývania v detskej izbe aj v dospelom veku sú dobre známe. Mladým ľuďom ostáva z výplaty viac peňazí, nehovoriac o servise, ktorý im poskytujú starostlivé mamy. Odvrátenou stránkou bývania s rodičmi je nedostatok súkromia ako aj ich očakávania, že budú vedieť o každom kroku svojho už veľkého dieťaťa. Či sa to niekomu páči alebo nie, kým žijete pod ich strechou, stále cítia, že sú za vás zodpovední a keď im nenahlásite kam idete a kedy sa vrátite, ich sa to bytostne dotýka a vás to, samozrejme, vytáča. Ak si hovoríte, že je najvyšší čas osamostatniť sa, poponáhľajte sa s hľadaním svojej novej adresy.

