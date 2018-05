Kolobežka KOSTKA pre dospelých od dospelých

Čo sa pri kolobežkovaní týmto článkom dozviete:

Ako vám kolobežka prospeje a donesie do života zábavu na dvoch kolesách.

Na čo sa sústrediť pri výbere kolobežky.

Rady a tipy, kde všade a s kým sa dá kolobežkovať.

Aké rôzne modely kolobežiek nájdete.

Kolobežkou vlastnou cestou

Je ráno. Budík, vstať, ranný rituál a rýchlo do práce. Autom, MHD alebo iným spôsobom? Čo tak vziať skladaciu kolobežku, ktorá zaberie sotva viac ako vysávač, zložiť ju a preháňať sa ulicami cestou do práce? Kolobežka sa vám odmení pozitívnou energiou a vy zistíte, že popri ceste do práce stíhate aj kardio.

Kolobežka je dobrá voľba, aj keď sa pracovný deň chýli ku koncu a vy rozmýšľate, čo s voľným časom. Ak patríte k športovým nadšencom a trávite čas starostlivosťou o vaše zdravie a líniu, tak vedzte, že za hodinu kolobežkovania s kamarátmi máte odkrútený tréning, pokec a pobyt na čerstvom vzduchu. Všetko v jednom. Ako bonus pri športovej aktivite vám bude smiech na zvedavých pohľadoch ľudí, ktoré sa vám určite zapáčia.

Ak ste hrdými majiteľmi 4-nohého miláčika, nepochybne vás upúta možnosť mushingu. Mushing je šport, v ktorom sa využíva ťažná sila psov. Jeden alebo viac psov ťahá sane alebo iný dopravný prostriedok – napríklad kolobežku. Je to disciplína s dlhoročnou tradíciou po celom svete. Mushing na Slovensku je samozrejme zatiaľ v plienkach, tak prečo nebyť súčasťou tohto rekreačného športu pri jeho začiatkoch a nevyužiť pri tom kolobežku?

Nezúfajte, ak ste sa nenašli v týchto situáciách, pretože krása kolobežky spočíva v tom, že využitie jej dávate práve vy. Idete si vlastnou cestou a tá je vždy tá najdôležitejšia! Zaobstarajte jednu sebe, alebo vášmu partnerovi/partnerke a máte novú zábavku na voľný čas. Kolobežky Kostka ponúkajú aj modely pre deti, a vedzte, že rodinné výlety na nich stoja za to.

Moja prvá kolobežka pre dospelých

Nie je kolobežka ako kolobežka. Kostra, kolesá a doplnky, to sú 3 základné veci, na ktoré sa treba sústrediť:

Kostra. Na mieru vyrobená kostra kolobežky musí prejsť záťažovým testom, v ktorom sa určuje jej nosnosť. Základná nosnosť kolobežky je 100 kg, vyššiu nosnosť však majú kolobežky, ktoré unesú 150 kg váhy. Certifikované kolobežky tak skutočne vydržia to, čo udáva výrobca. Geometria, ktorú Kostka ponúka, len ťažko hľadá konkurenciu u iných značiek – perfektne sedí a je myslené na každučký detail, čo do funkčnosti, to do prepracovaného dizajnu.

Kolesá. Nafukovacie kolesá kolobežky budú odolávať terénu v prvej línii a vy ich kedykoľvek môžete dofúkať. Rôzne veľkosti kolies zabezpečia pohodlnú jazdu, či už v meste, v prírode alebo na horách. O bezpečnosť sa postarajú brzdy Shimano a plášte Schwalbe. Tvrdým podmienkam a zaobchádzaniu bez váhania čelia pevné ráfiky a tiež prvotriedne náboje. Budete pánmi svojej jazdy.

Doplnky. Rovnako ako kostra a kolesá, sú takisto neoddeliteľnou súčasťou kolobežky, aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá. Svetlá integrované do rámu, blatníky, detská sedačka, alebo odkladacie priestory na pumpu, okuliare, rukavice alebo akékoľvek iné osobné doplnky, sú vždy po ruke a nemusíte sa tak báť, že si niečo zabudnete. Navyše ak máte kolobežku skladaciu, jednoducho ju po záťahu zbalíte do špeciálnej prepravnej tašky a pohodlne odídete autom, autobusom či vlakom. Takýto prenosný vak príde vhod aj keď kolobežku uložíte na zimný spánok. Vlastníci kolobežiek s pevným rámom takisto nemusia zúfať. Vaky na mieru je možné dodať ku ktorémukoľvek z modelov.

Výber modelu je vždy na zameraní jazdca – o kvalitu komponentov sa báť určite netreba. Jediné, na čo si dať „pozor“ je teda výber čo najvhodnejšej kolobežky pre váš osobitý štýl – s vybavením do terénu, na cesty, do mesta, pre deti, na vyššiu váhu... V ponuke nechýbajú ani limitované edície v unikátnom vyhotovení rámu, nábojov či blatníkov.

Kam na kolobežke

Je to len na vás ako sa rozhodnete vystúpiť zo stereotypu a rutiny. Choďte na nej ráno do práce, do obchodu, na návštevu, len tak na jazdu mestom. Alebo sa vybrať za dobrodružstvom do prírody a užívať si jazdu po priehrade, lese, lúkach alebo horách. A ak zapojíte do tejto aktivity svojich známych, môžete ísť na kolobežkové výlety po blízkom aj širšom okolí a spojiť ich s neskorších oddychom v kruhu blízkych.

Kolobežka bude vždy po vašom boku čakať, kým ju vezmete a vydáte sa na cestu. Odmení sa vám zdravím, zábavou a peknou postavou. A možno niekoho kolobežko-mániou aj nakazíte. Zaobstarajte kolobežku komukoľvek a uvidíte, že jej prepadne. Či už potrebuje len vypadnúť zo všedného dňa, alebo zhodiť pár nepotrebných kíl - kolobežka pomôže.

Koľko ľudí, toľko kolobežiek

Výber kolobežiek je dnes skutočne veľký. Kolobežky pre deti, kolobežky pre dospelých, kolobežky pre jazdu so psom, či kolobežky pre profesionálov na preteky. Rozdiely majú vo spracovaní a výbave, môžu byť skladacie alebo v jednom kuse, i s rozdielnou nosnosťou. Rovnako veľkosť kolies rozhoduje o možnosti ovládania kolobežky. Výbava sa potom líši podľa typu kolobežky. Kolobežka do mesta môže mať detskú sedačku alebo odkladacie priestory v brašnách na mieru. Kolobežky do terénu môžu byť vybavené blatníkmi alebo integrovanými svetlami.

Možností je neúrekom, navyše KOSTKA ponúka jeden veľký bonus, a to je štýlovosť. Kolobežky KOSTKA sú neustále inovované aby šli nie len technologicky, ale aj po stránke výzoru s dobou. Tento alternatívny dopravný prostriedok tak získava nezameniteľný nádych nostalgie a detskej hravosti, odrážajúci sa vo farebnosti prevedení, kombinovaný s prešpekulovaným, až umeleckým tvorením, odrážajúcim sa v najdrobnejších detailoch gravírovania jednotlivých dielov. Takto si kolobežku dopasujete k svojmu vlastnému Ja, nie iba po technickej stránke.

Azda práve preto majú KOSTKA kolobežky takú silu charakteru, ktorá si spokojne kráča ruka v ruke s výškou kvality.

Nezabudnite, že fantázii sa medze nekladú a pri kolobežkách KOSTKA to platí dvojnásobne.

