Nastúpte so svojimi deťmi Na palubu jednorožca a oslávte ich deň

Vlani prišlo príjemne a užitočne stráviť MDD na rodinnú akciu približne desať tisíc usmiatych a spokojných ľudí. Počas dňa sa registrovalo viac ako 2000 detí. Tento rok sme pripravení na našu palubu, teda Na palubu jednorožca, vziať každého, kto sa rád usmieva. Budeme spievať na koncerte DARY ROLINS a na záver je pripravená NAJVÄČŠIA PENOVÁ PÁRTY NA SLOVENSKU.

Vstup je voľný!

Na DETI bude pri REGISTRÁCII, priamo v Auparku v čase od 10:00 do 14:00 čakať informačný leták a originálna HRACIA KARTA, s ktorou budú môcť absolvovať 20 atraktívnych STANOVÍŠŤ rozmiestnených po celom Sade Janka Kráľa. SÚŤAŽIACI, uvidia záchranársku TECHNIKU a tiež si užijú ukážky práce zásahových jednotiek akými sú polícia, hasiči, záchranári, kynológovia a mnohí ďalší. Po úspešnom absolvovaní každého stanovišťa získajú deti na zadnú stranu HRACEJ KARTY pečiatku s písmenom. Na deti, ktoré absolvujú všetky stanovištia, zozbierajú všetky písmená tajničky a správne ju vyplnia čaká žrebovanie o fantastické ceny: VÍKENDOVÝ RODINNÝ POBYT na 2 noci v hoteli Health Spa Resort Esplanade**** s polpenziou, wifi a vstupom do Vodného a saunového sveta od spoločnosti KÚPELE PIEŠŤANY a na cestu AUTO PEUGEOT od FINAL - CD s plnou nádržou, LET BALÓNOM, VIP EXKURZIA V TV JOJ, VSTUPENKY do divadla La Komika a iné zaujímavé ceny.

O pohodlie a zábavu detí sa bude počas celého dňa starať viac ako 200 ľudí, za čo im patrí veľká vďaka. NA STANOVIŠTIACH SA PREDSTAVIA: KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ BRATISLAVA, HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR SR, NÁRODNÁ TRANSFÚZNA STANICA SR, ŠČK, ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA, VOJENSKÁ POLÍCIA, KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKA, MATERSKÉ CENTRUM BUDATKO, ZÁHRADNÉ CENTRUM KULLA, ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE, CAMP WONDERLAND, VNÍMAVÉ DETI, OTVORENÁ AKADÉMIA Naša Klíma , CHAMELEON LAND, LIONS, DENDRIT KANIS, AUPARK, FINAL-CD - Najväčší slovenský predajca automobilov , KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, PAULA DR. OETKER, KFC, AVON a ďalší.

PRIPRAVENÉ SÚ TIEŽ SPRIEVODNÉ AKCIE: TANEČNÝ workshop, čitáreň, kreslenie na chodník, meranie zraku, canisterapia, množstvo maskotov v životnej aj nadživotnej veľkosti a veľa ďalších prekvapení.

Pripravené je aj niečo len PRE DOSPELÁKOV. BUDÚ MÔCŤ DAROVAŤ KRV PRIAMO NA AKCII V MOBILNEJ JEDNOTKE Z NÁRODNEJ TRANSFÚZNEJ SLUŽBY SR v čase od 10:00 do 14:00 hodiny.

Deti z projektu Na palube jednorožca sa predstavia ako figuranti počas simulovaných ukážok pri súťaži družstiev ZŠ v poskytovaní Prvej pomoci pod názvom Dieťa života s podtitulom Zachrániť život je jednoduchšie ako ho splodiť, pod odbornou garanciou prezidenta Slovenského Červeného kríža doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., nad ktorou prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.,

Na PÓDIU VYSTÚPI DARA ROLINS a na úplný záver celého podujatia je pripravená NAJVÄČŠIA PENOVÁ PÁRTY NA SLOVENSKU.

Ďakujeme z úprimného srdca za dôveru a podporu našim partnerom a spolupracovníkom. Je nám veľkou cťou Vás aj v ich mene už po siedmy raz POZVAŤ Na palubu jednorožca. A samozrejme ÚPLNE ZADARMO!

“VŠETCI DOSPELÍ BOLI RAZ DEŤMI, NO MÁLOKTORÍ Z NICH

SA NA TO PAMÄTAJÚ”

Občianske združenie Moonlight camp sa už siedmy rok úspešne venuje inkluzívnemu vzdelávaniu a podpore nadaných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aktuálne realizuje v poradí 7. ročník projektu NA PALUBE JEDNOROŽCA – CELOROČNÉ KURZY HERECTVA, KREATIVITY A TANCA. Súčasťou projektu je tiež 5-dňové sústredenie v srdci Európy, na Krahuliach pri Kremnici v období jarných prázdnin, veľká celodenná akcia rodinného typu v areáli Auparku a v Sade Janka Kráľa počas MDD a rovnako aj pobyt v Letnom tábore, či Vianočná besiedka.

Záštitu nad projektom prevzal starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Výber detí zapojených do projektu prebiehal v spolupráci s odborom školstva a sociálnych služieb na príslušných Mestských úradoch.

