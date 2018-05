K projektu rozvíjania emocionálnej inteligencie a zachovávania kultúrnej kontinuity

Predstaviteľ pedagogickej psychológie Martin Seligman uvádza, že rozvíjanie emocionálnej inteligencie smeruje k zmysluplnosti bytia, k tzv. autentickému šťastiu a duševnej pohode prostredníctvom atribútov, ktorými sú:

Zmysluplnosť bytia charakterizuje 6 S: sebareflexia – sebahodnotenie – sebavedomie – sebakontrola – sebariadenie – sebatvorba

Umenie má byť základom výchovy. (Platón)

Výchova umením, doporučovaná pozitívnou psychológiou a progresívnou pedagogikou sa usiluje rehabilitovať ľudské cítenie. Umenie je jedným z podstatných zdrojov tejto rehabilitácie.

Historik Herbert Read vo svojom diele „Výchova umením“ zastáva presvedčenie, že v umení je odkaz záchrany moderného človeka, narušeného civilizačným príklonom k citovo vyprázdnenému pragmatizmu.

Rozvoj emocionálnej inteligencie prostredníctvom výchovy umením je účinnou alternatívou voči sklonom citovej otupenosti, negativizmu, extrémizmu, egoizmu, deštrukcii sociálnych väzieb a kultúrnej kontinuity spoločnosti ako aj depersonalizácii mladého jedinca.

Rozvoj emocionálnej inteligencie podporuje silné stránky osobnosti študenta – rozvíja jeho vedomie z hľadiska schopnosti riadenia vlastného prúdu myslenia, prežívania, sebauvedomenia. Tieto atribúty sú základom pre rekognoskáciu osobnostného potenciálu, pre rozvoj dispozícií jednotlivca, pre rozvíjanie tzv. vysokých schopností a prijatie životných a študijných výziev.

Orientácia vzdelávacích systémov v našej spoločnosti je nastavená na rozumový, kognitívny rozvoj detí, mladých ľudí. I keď existujú aj tzv. výchovné predmety, ide skôr o učenie sa faktom, či memorovaniu informácií a nie o zážitok, osobnú skúsenosť. Experiencionálna – zážitková výchova sa v našich školách uplatňuje len ojedinele, dochádza k poklesu tvorivosti u študentov, pričom práve tvorivosť je vrcholom činorodosti.

V školských systémoch výuky na Slovensku sú nedostatočne zastúpené spoločne zdieľané, pozitívne, emocionálne povznášajúce zážitky, vnímané v reálnom prostredí s rovesníkmi, cielene zamerané na inteligentné formovanie vedomia mladého človeka.

PRÍNOS PROJEKTU Shakespeare - Prokofiev ROMEO a JÚLIA

Unikátny edukatívny výchovno - vzdelávací projektu z cyklu Harmónia sfér pod názvom Shakespeare - Prokofiev ROMEO a JÚLIA prináša možnosť bezprostredného zážitku mladých ľudí so symfonickou hudbou a dramatickým umením s významovým a faktografickým výkladom tohto prepojenia. Tento bezprostredný, živý kontakt vytvára prirodzený, autentický, empatický, kongruentný a transformačný vzťah - priamu emocionálnu väzbu vnímateľa.

Takýto typ projektu podporuje salutogenézu – úsilie o rozvoj normality osobnosti ako protiváhy k patogenéze v presvedčení, že človek ako biopsychická bytosť sa môže vyvíjať pozitívnym smerom, posilňujúcim fyzické, psychické zdravie a optimálne sociálne, komunitné zaradenie.

Výchovno - vzdelávací projekt Shakespeare Prokofiev – ROMEO a JÚLIA prepája viaceré sféry vysokého umenia so symbolikou prepájania aktivít pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Výchova umením rozvíja emocionalitu, hodnotový systém jednotlivca, jeho motivačnú orientáciu. Kultivácia emocionálnej inteligencie má tiež významný dopad na intelektovú sféru jedinca - bez zápalu, zaujatia a úsilia by nebol pokrok, bez zanietenia pre hľadanie pravdy by nebolo vedy, bez zapálenia pre hodnoty by nebola etika, bez citového vzťahu ku kráse by nebolo umenia...

Intenzitu reálneho, plnohodnotného emocionálneho zážitku a racionálneho poznania tvárou v tvár voči živému zneniu symfonického telesa a dramatickej javiskovej prezentácie naživo nie je možné nahradiť žiadnou, akokoľvek sofistikovanou počítačovou, či mobilnou technológiou.

V súčasnosti sa namiesto živej, osobnej skúsenosti v živej realite stále viac stretávame s náhradou skutočnosti, ktorá je sprostredkovaná elektronickým záznamom v médiách modernej komunikačnej techniky (mobilné telefóny, tablety, osobné počítače). Jedinec konzumuje javy zaznamenané na mobilnej obrazovke, čím stráca zážitok z priameho kontaktu, z prirodzeného zdroja udalosti.

Emócie, city a zážitky, ktoré ľudia spoločne prežívajú vplývajú nie len na rozvoj jedinca, ale aj na stav spoločenského vedomia. Silný a nevšedný zážitok ostáva dlhodobo v emocionálnej pamäti človeka a z nej sa premieta do jeho hodnotového nastavenia.

ZÁVER

Vysoké umenie nepochybne patrí medzi najväčšie civilizačné výdobytky modernej spoločnosti.

Výchova a vzdelávanie umením je spôsob a cesta ako rozvíjať a zušľachťovať emocionálnu inteligenciu mladej generácie a umožniť jej nadviazať na národnú a európsku kultúrnu kontinuitu.

Bez cieleného rozvíjania emocionálnej inteligencie bude naše vzdelávanie invalidné a zaostávajúce

za štandardom rozvíjania osobností mladých ľudí oproti vyspelým štátom EÚ.

Dr.h.c., Prof.PhDr. Miron Zelina, DrSc.,

Emeritný profesor Univerzity Komenského

Katedra školskej pedagogiky a psychológie

- reklamná správa -