Trpký darček od vlády: Prichádza nová 8 % daň z poistiek

Vláda si zaumienila, že od zodpovedných ľudí, ktorí si poistením chránia svoje rodiny a majetok, vyberie ročne navyše 57 miliónov eur. Schválila úplne novú, 8 % daň z neživotného poistenia. Má sa týkať všetkých poistiek, starých aj nových. Návrh zákona je už v parlamente a vláda sa bude snažiť presadiť jeho schválenie už v júni. Ak jej to vyjde, ceny poistiek pôjdu hore minimálne o 10 percent.Drahšie poistky sa dotknú každého Slováka, ktorý má poistené auto, bývanie, úraz či splácanie hypotéky.

Daň na 6 miliónov poistiek

Slováci majú uzavretých asi 6 miliónov neživotných poistiek. Vláda chce z každej nich zinkasovať od ľudí novú daň. Vôbec ju nezaujíma, že ľuďom zdražejú poistky a možno si ich mnohí nebudú môcť dovoliť.

Vláda tvrdí, že daň majú zaplatiť poisťovne, pritom vie, že to nie je možné. Ani celý zisk z neživotného poistenia by totiž nestačil na zaplatenie novej 8 % dane. Vláde je jasné, že 57 miliónov, ktoré chce z poistiek každý rok vybrať, budú musieť zaplatiť bežní ľudia. Napriek tomu nemala problém pripraviť návrh zákona a poslať ho do parlamentu na schválenie.

Novú 8 % daň ešte môžeme zastaviť. Ak sa pridáte k protestu

O tom, či budú ľudia na Slovensku platiť novú daň, rozhodnú poslanci do konca júna. Vláda si totiž naplánovala, že daň začne platiť už od októbra 2018 a ak by sa schválila neskôr, nestihol by sa termín.

Našťastie, história ukazuje, že nič ešte nie je stratené. Pred takmer dvoma rokmi chcela vláda zaviesť osobitný odvod na všetky neživotné poistky. Vďaka odporu ľudí sa tento zámer podarilo zmeniť a odvod sa dnes platí len z nových zmlúv. Tým sa predišlo plošnému zdraženiu poistiek.

Šanca zastaviť novú 8 % daň na všetky neživotné poistky stále žije. Ak nesúhlasíte s týmto zámerom, kliknite na www.rukyprec.sk a vyjadrite svoj nesúhlas. Kampaň „Ruky preč od mojej poistky“, ktorú organizuje Slovenská asociácia poisťovní, sa postará o to, aby o vašom protestnom hlase počula vláda aj všetci poslanci.

Vláda odreže mnoho Slovákov od preplatenia škôd

Vláda novou daňou cielene ohrozuje poistný sektor, ktorý v nemalej miere pomáha Slovákom, ak im prírodné živly poškodia alebo zničia majetok. V roku 2016 vyplatili poisťovne na Slovensku ľuďom za škody viac ako 1,2 miliardy eur. V minulom roku to podľa predbežných výsledkov bolo ešte viac – 1,33 miliardy eur. Ak vláda zdražie poistky novou daňou, menej Slovákov si bude môcť dovoliť poistku a ich majetok aj rodiny budú ohrozené. A pri veľkých škodách, ako bola storočná voda vo Vrátnej doline v roku 2014, veterné smršte v Tatrách, ale aj na západnom Slovensku v roku 2017 – nebudú mať nárok na odškodnenie.

Viac informácií nájdete na www.rukyprec.sk