Tri týždne hračkárskej párty v Poluse

Hračkárstvo, tanečný parket, tvorivá dielnička aj detská izbička. V Poluseto nájdete od 11. mája do 3. júna, denne od 10:00 do 18:00, a to dokoncaz každého kúsok. Do známeho bratislavského nákupného centra mieri veľká detskápárty od Mattela a sľubuje skvelú zábavu v troch herných zónach pre dievčatká aj pre chlapcov.

MATTEL FAMILY ZÓNA, kde sa nik nenudí

Akčnú interaktívnu zábavu pre celú rodinu prináša do Polusu značkaMattel, „mama“ najpopulárnejšej bábiky na svete. Už o niekoľko dní si budete môcť užiť priamo počas nákupov v Poluseinovatívny koncept zábavy – pripravený je nový dizajn herných zón,herné konzoly, televízie s rozprávkami, atraktívne rekvizity aj množstvo kreatívnych výziev. Deti sa môžu zahrať na módnych návrhárov, konštruktérov či kvetinárov a nechať si vyrobiť tričká s vlastným dizajnom, vyrobiť si jednoduché mašinky či sadiť kvetinky. Výstava má niečo pre každého: pre malé parádnice, pre autičkárov aj pre škôlkarov, čo ešte len spoznávajú svet. Stačí si vybrať...

1. BARBIE ZÓNA pre dievčatká

Nikdy nie je priskoro začať rozmýšľať o kariére! Otázku „Čím chceš byť?“ budú deti riešiť hravou formou pred interaktívnou stenou s názvom „Môžeš byť kým chceš“, kde si vyskúšajú rôzne povolania. V zóne nemôžu chýbať najnovšie hračkárske prírastky do rodiny Barbie bábik. Filmových nadšencov zabaví Barbie-kino s tulivakmi, malých fotografovnadchnefotokútik s maketami i Barbie-doplnkami a snílkovia si prídu na svoje v kráľovstve snov „Dreamtopia“.Myslelo sa aj na nádejné hviezdy módy. Na mieste bude zriadené špeciálne módne mólo pre parádnice, ako aj návrhárska dielnička, kde si môžu dievčatká navrhnúť vlastný model.

2. HOT WHEELS ZÓNA pre chlapcov

Najviac noviniek a najmodernejších autodráh HOT WHEELS na jednom mieste nájdete práve tu! HOT WHEELS ZÓNA bude baviťchlapcov, ale aj ich oteckov. Čaká na nich divoká jazda na špeciálnych herných stoloch a herných konzolách XBOX, fanúšikov klasiky potešia autíčka angličáky. Deti si môžu vyskúšať zručnosť a namaľovať či postaviť si vlastnú dráhu.

3. VLÁČIK TOMÁŠ + FISHER PRICEZÓNA pre najmenších drobcov

Príďte si pozrieť najnovšie FISHER-PRICE hračky aj obľúbeného detského hrdinu menom Vláčik Tomáš. V špeciálne vyhradenom zábavnom priestore pre najmladšie deti nájdete kútik na maľovanie a vystrihovanie, veľké puzzle na rozvíjanie tvorivosti a mamičky iste ocenia pokojovú zónu, keď sa ich drobci po toľkom hraní unavia.

A pozor, výstava vyvrcholí veľkou oslavou MDD priamo počas víkendu 1. a 2.- júna v Hlavnej Rotunde Polusu, kde bude na deti čakať veľa zábavných súťaží až na 10-tich stanoviskách, zábavný moderátor a detskí animátori, skákací hrad, fotokútik, maľovanie na tvár a hlavne veľa, veľa darčekov a hračiek pre všetky deti.

Plus niečo navyše

Už teraz neviete, kam sa skôr pozrieť? Pozor, ešte nekončíme! Počas mattelovskejpárty sa budú v Poluse konať už tradičné Preteky lezúňov. Tie tohtoročné pripadnú na nedeľné dopoludnie 27. mája. A deň predtým, v sobotu 26. mája,vyvrcholí v Poluse veľká talentová súťaž pod záštitou legendárnehotanečníka LaciStrikea a jeho StreetDanceAcademy.

