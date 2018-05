Strhujúca neuroveda za romantickou láskou

Nie náhodou sa práve na jar bozkávame pod čerešňou, otázkou však ostáva, čo sa s nami deje keď sme zaľúbení. „Dejú sa s nami veľmi špecifické veci, keď sa zaľúbime. Prvá vec, ktorá sa nám stane je, že osoba, do ktorej sa zaľúbime sa zrazu stáva stredobodom nášho vesmíru, nadobúda pre nás špeciálny význam. Všetko na tejto osobe je zrazu iné, spôsob akým drží pohár vína, ako nastupuje do auta, ako sa dotýka svojich vlasov. Celá naša pozornosť a túžba je obrátená na túto osobu, cítime nával energie, motýliky v bruchu a jedlo nám zrazu vôbec nechýba. To všetko má na svedomí zvýšená aktivita dopamínu a noradrenalínu v mozgu i vylučovanie fenyletylamínu,“ hovorí Olívia Hurbanová, lektorka zaoberajúca sa ľudským správaním.

Zaľúbenci nevedia prestať myslieť jeden na druhého a každý z nás pozná ten pocit, keď neustále sledujeme svoj telefón, či náhodou nepíše objekt našej túžby. „Áno, fáza zamilovanosti so sebou prináša nízke hladiny serotonínu, ktoré vedú k neustálemu mysleniu až k posadnutosti objektom nášho záujmu, podobne ako u ľudí s obsesívno-kompulzívnou poruchou. Navyše sa aktivuje časť mozgu, rovnako ako keď cítime nával kokaínu,“ s úsmevom komentuje Olívia a dodáva: „Romantická láska je teda svojím spôsobom závislosťou, skvelou závislosťou ak je opätovaná a príšernou závislosťou, ak veci nejdú podľa našich očakávaní.“ Otázkou ostáva ako dosiahnuť, aby po zamilovanosti neprišlo prázdno, ako si zachovať lásku a dôveru životného partnera, či ako sa ubrániť stereotypu vo vzťahu, ktorý našu túžbu zabíja. Ďalšou otázkou je prečo sa zaľúbime práve do nejakej osoby a nie do nejakej inej. „Existuje množstvo dôvodov, prečo sa zaľúbime do niekoho skôr ako do niekoho iného - blízkosť, tajomnosť, podobná úroveň inteligencie, či vzhľadu. Mňa však zaujímajú hlavne biologické dôvody a to akým spôsobom sa navzájom biochemicky priťahujeme a dopĺňame. Odpovede na tieto otázky nám dáva práve neurobiológia,“ objasňuje Olívia.

Ak chcete vedieť aká je láska 21. storočia, či je možné namiešať biochemický koktejl, ktorý dokáže partnerov pri sebe udržať celý život i to prečo žiarlime, či podvádzame, príďte si vypočuť prednášku Olívie Hurbanovej o biochémií lásky do beskilled. spotu v Bratislave v piatok 25. mája o 18. hodine.

Počet lístkov je striktne obmedzený a dostupný výhradne cez Predpredaj.sk .

