Ako zbaliť ženu? Radia ženy mužom

Väčšina osvedčených či zaručených rád totiž pochádza od mužov, či už sú to kamaráti, kolegovia z práce alebo odborníci na internete. Preto sme opýtali samotných žien a výsledok sme zhrnuli v našom článku.

Prvé, čo vidíme

Obliekajte sa ako muž, nie ako chlapec. To isté platí aj o účese. Viete si predstaviť, ako sa ženám rozšíria zreničky, keď vidia Jamesa Bonda? Nie je to len o Danielovi Craigovi, alebo ďalších predstaviteľoch. Je to o tom, s akou noblesou nosí oblečenie, čo má na sebe. Jeho vlasom nedominuje vlna ako z Hawaiiských ostrovov a k dámam sa správa s úctou a rešpektom.

Udržujte sa fit, zdravo sa stravujte

Čím viac do seba investujete, tým atraktívnejší budete v očiach žien. Potom zistíte, že ženy prišli do vášho života prirodzene a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Prvé, čo cítime

Dodržiavanie hygienických návykov je samozrejmá vec. Keď svoj vzhľad zvýrazníte o parfum, ktorý nie je cítiť ešte hodinu po vašom odchode, urobíte dojem. Opäť. Zabrať môže napríklad afrodiziakálny parfum, s obsahom prírodných afrodiziák pôsobiacich na ženy prirodzene príťažlivo.

Usmievajte sa a udržujte očný kontakt

Podržaním očného kontaktu a úsmevom jemne vyjadrujete svojím spôsobom svoju sexuálnu túžbu. Ak vám však počas rozhovoru z nejakého dôvodu skĺzne pohľad z očí do výstrihu alebo začnete ťukať do mobilu, prerušíte očný kontakt. Ženy to považujú za jedného z najväčších zabijakov atraktivity. Vaším cieľom je vytvoriť spojenie, a to prostredníctvom očného kontaktu a neprerušenej pozornosti.

Počúvajte a dajte jej plnú pozornosť

Ženy milujú dobrého poslucháča. Nenechajte sa rozptýliť, ani keby bolo práve za ňou finále Ligy majstrov. Buďte plne sústredený, počúvajte čo žena hovorí, položte jej otázky a zaujímajte sa o odpovede. Keď sa stretnete po prvý raz, je to v prvom rade o žene. Podľa toho, koľko času jej dáte, aby vám o sebe rozprávala, vás dokáže zaradiť a vyhodnotiť si, či sa ešte oplatí s vami stretnúť.

Buďte zábavný, nie nudný

Ak žene umožníte, aby sa smiala a zabávala, prebudíte v nej chuť zdieľať s vami pozitívne emócie. Ženy milujú vzrušenie. Chcú byť vytrhnuté z pazúrov nudy každodenného života. Nudná konverzácia zabíja príťažlivosť. Skôr než sa opýtate nudné otázky ako "odkiaľ si?", zamerajte sa na to, aby ste ukázali vašu vtipnú stránku.

Rozprávajte o sebe, ale nechváľte sa

Chválenkárstvo totiž kričí do sveta: "Vyber si ma, prosím!”. Rozhovor o vašej práci by nemal pôsobiť tak, že vidlami prehadzujete peniaze zo strany na stranu a z nudy striedate Bentley za Lamborghini. Namiesto toho povedzte zaujímavé príbehy o svojom živote, aby mohla sama vyhodnotiť, či ste úspešný a či ste muž činu.

Rizikové témy na rozhovor

Ženy vážne nepotrebujú počúvať o vašich bývalých partnerkách, a už vôbec nie o tom, čo ste v posteli za zviera. Môžete byť vážne skvelý milenec, ako zo sexuálnej príručky, ale ex, sex a aj politika by mali byť v prvých rozhovoroch tabu. Dá sa tým veľa pokaziť.

Choďte si sebavedome za svojím cieľom ale nenápadne

Ukážte svoju túžbu po nej. Pre ženu je nesmierne sexy, keď sa muž o ňu zaujíma. Jednoducho buďte muž, ktorý ide po tom, čo chce. Ale pozor! Okaté predstavovanie sexuálnych úmyslov z vás robí predátora, ktorý zbiera skalpy. Na prvých stretnutiach rozvíjate dôveru, takže sexuálne narážky alebo návrhy nie sú na mieste. Ak sa bude žena cítiť ako kus mäsa, už ju neuvidíte.

Venujte sa dobrodružným aktivitám

Robte to, čo ste vždy chceli robiť - liezť po horách, robiť motocross, splavovať rieky. Nerobte to však len preto, aby ste urobili dojem na ženy. Robte to, pretože to chcete robiť. Nech sú vaše koníčky akékoľvek, je mimoriadne atraktívne, ak ženy môžu cítiť vašu vášeň, keď o svojich záujmoch zanietene hovoríte.

Rada na záver

Keď si bude žena vami istá, v tom momente sa pre ňu stávate nezaujímavým. Nenápadne provokujte, nevenujte jej okmažite 100% svojho voľného času. Budete záhadným mužom, ktorého chce spoznávať, preto nevytiahnite hneď všetky svoje triumfy. Vytvoríte si okolo seba to čarovné “tajomno”, vďaka čomu pritiahnete ženu oveľa jednoduchšie. Staňte sa alfa samcom a cieľ vašej misie: “zbaliť babu” je na dosah.

-Reklamná správa-