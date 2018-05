Spievankovo vystúpi na Festivale Lumen

Dvaja interpreti, známi z gospelovej scény už dlhé roky, svoju spoluprácu pomenovali tak, ako ju poznáme dnes, v roku 2009. Odvtedy vydali päť DVD a tri cédečká, nehovoriac o množstve koncertov a vystúpení, ktoré majú počas celého roka. Projekt sa stal už v začiatkoch natoľko obľúbeným, že Mária a Richard zanechali svoje dovtedajšie zamestnania a venujú sa Spievankovu naplno. Náplňou ich práce sú detské piesne, divadielka, hry s deťmi a kresťanské ukazovačky. No ich hudba už dávno presiahla kresťanskú komunitu, z viac než tisícich ponúk zvládnu zrealizovať len sto vystúpení. Pri väčších vystúpeniach sprevádza Máriu a Richarda kapela, ktorá sa skrýva pod názvom Zajko Band.

Fenomén s názvom Spievankovo môžete vidieť naživo na už v júni v Trnave na najväčšom gospelovom festivale v strednej Európe. Festival Lumen tento rok oslávi už 26. narodeniny a za tento úctihodný vek hostil mnoho zvučných mien svetovej gospelovej elity.

Festival okrem kvalitnej svetovej i domácej hudby ponúka sprievodný program v podobe zábavných talkshow ako napríklad Sit down stories Veroniky Ostrihoňovej alebo Rýdzo slovenské.

Návštevníci festivalu si každý rok tiež môžu vybrať z viacerých prednášok a workshopov, ktoré majú za cieľ podnietiť mladých ľudí k premýšľaniu a diskusií o duchovných témach a vtiahnuť ich do posolstva festivalu, ktorý je vyjadrený tohtoročným heslom: BE BRAVE!

