Bažant na Mlynoch sa mení na Život je skvelý a prinesie ešte lepšie koncerty aj viac kultúry

Šesť dní hudby, tanca, filmu a človečiny. Od pondelka 21. mája do soboty 26. mája Mlynská dolina zažije inváziu slovenských a českých kapiel, špičkových DJ-ov a kvalitných filmov.



Tento rok sa na pódiu ukážu

Z Dj-ov sa môžete tešiť na špičkový drum&bass v podaní B-complexa, ďalej Laydee Sue, Tamiru a Drozďa s Demexom.

Festival bude doplnený aj o filmovú časť, v ktorej si pozrieme filmy Čiara, Únos, Učiteľka, Mečiar a podiskutujeme s tvorcami, napríklad s hercami Zuzkou Mauréry a Csongorom Kassaiom, či režisérom Petrom Bebjakom.

Podujatie je rozdelené na hlavný festivalový open air deň (piatok) a na sprievodné akcie, ktoré prebiehajú pondelok až štvrtok, plus sobota v kluboch Unique a Musicat.

Vstupenky nájdete na alebo na niektorom z našich predajných miest.

Festival, ktorý je nástupcom legendárneho Bažanta na Mlynoch, so sebou prinesie aj benefičnú časť nazvanú “Človečina”, ktorá bude myslieť na ZŤP, darcov krvi či konkrétne smutné osudy. Darcovia krvi za rok 2018 a držitelia preukazu ZŤP majú vstup free, pretože Život je skvelý (na vstupe je potrebné preukázať sa občianskym preukazom, preukazom Darcu krvi so zaznačeným dátumom darovania, a potvrdením o darovaní krvi za dané obdobie). Deti do 12 rokov, ktoré prídu v sprievode osoby so zakúpenou vstupenkou majú taktiež vstup zdarma.

Do festivalového areálu Život je skvelý sa dopravíte posilnenými autobosovými linkami 31, 39 a 131 (konečná zastávka Slávičie údolie). Autá je možné zaparkovať pri neďalekom cintoríne alebo pred OC Cubicon.

Všetko nasvedčuje tomu, že najdlhší festival tohto typu v Bratislave bude tento rok aj najlepší.

Viac info nájdete na www.zivotjeskvely.sk

