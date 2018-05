STRIEKANÁ IZOLÁCIA: "Fenomén v zateplení"

A podobne je to aj s našimi obydliami. Dobre zaizolovaný dom je skvelá vec, ale najviac tepla uniká stropom a v obytnom podkroví v lete rovnako oceníme dobrú izoláciu, keď sa nadmerne neprehrieva.

ČO JE VLASTNE STRIEKANÁ IZOLÁCIA:

Striekaná penová izolácia je vlastne pena, ktorá sa využíva pri izolovaní stien, stropov, medzier a iných častí budov, alebo rôznych zariadení. Zjednodušene povedané, funguje ako termoska. Keď dnu dáte chladné, udrží chlad a keď treba teplo, tak ho von nepustí.

Jedná sa o dvojzložkovú tekutú hmotu, ktorá sa nahreje v reaktore a vyhrievanými hadicami je pod tlakom miešaná v striekacej pištoli a následne nastriekaná na požadovaný povrch, kde niekoľkonásobne zväčší svoj objem. O pár sekúnd je už definitívne vytvrdnutá a stabilizovaná.

BENEFITY PUR PENY:

Efektívna izolácia domu je dilemou pre nejedného architekta a každý z nás by rád mal účinné riešenie v pomere cena a funkčnosť zaizolovania. A práve tu striekaná pur pena boduje. A nie len v pomere cena a efektívnosť, ale aj v rýchlosti montáže (aplikácie) je v predstihu oproti konkurenčným produktom. Bežný rodinný dom, čo býva spravidla 100-200m2 izolovania podkrovia, alebo stropu, je štandardne hotových v jednom pracovnom dni.

Nezanedbateľným faktom je aj objemová stálosť peny a bezspojová vrstva. Konkurenčné materiály treba montovať vo viacerých vrstvách, aby sa znížilo množstvo spájaných plôch, ako aj fakt, že niektoré materiály rokmi degradujú (strácajú objem, miznú). A v tomto ohľade sa môžete na penu spoľahnúť.

V pur pene sa vám ani drobné hlodavce a hmyz nebude držať. Nie je to pre nich prostredie, kde by chceli pôsobiť.

NIEČO Z HISTÓRIE:

Aj keď striekaná PUR pena u nás už nie je žiadnou novinkou, stále si ešte hľadá svoje pevné miesto v domácom stavebníckom košiari. Je pravda, že veľakrát sa radi držíme zaužívaných doktrín a neradi prijímame inovatívne nápady. Áno, tak to je, ale aj keď si to možno málokto uvedomuje, tento druh izolácie nás sprevádza už po desaťročia. Každý z nás ma doma chladničku/mrazničku a títo naši každodenní pomocníci nemajú inú izolačnú vrstvu ako práve PUR penu. Takže brať túto variantu ako neodskúšaný výstrelok by bola isto úloha šitá pre novodobého Dona Quijota.

Napríklad v Kanade je tento spôsob tepelnej izolácie používaný už od osemdesiatych rokov minulého storočia.

PUR PENA A VÁŠ DOM:

Čím izolovať dom rozmýšľa každý kto stavia, alebo prerába. Väčšinou je aj úsmevným paradoxom, že ak oslovíte 5 ľudí s otázkou čím izolovať, tak určite sa dozviete minimálne 5 názorov. Veď predsa nemôže byť nič lepšie, ako to, čím izoloval sused strechu, alebo kolega v práci strop, alebo švagor u mamy prístavbu.

Penová izolácia sa teší stále väčšej popularite a dopyt po tomto spôsobe zateplenia stále rastie. Veď aby nie. Fantastické tepelno izolačné vlastnosti sú jedna vec a aj samotná aplikácia je taká zaujímavá, že pôsobí priam cukrársky a človek ma skoro chuť sa do nej zahryznúť.

Každopádne voľba je na každom z nás a iba my si zvolíme svoju cestu. Ako sme už spomínali, penová izolácia si pevne razí svoju cestu na stavebnom trhu a jej konkurencieschopnosť proti „zaužívaným“ spôsobom zateplenia je skutočne pozoruhodná.

Ak vidíte v striekanej izolácii potenciál pre vašu stavbu, jednoducho môžete získať bezplatnú predbežnú kalkuláciu práce u vás doma. calet-sro.sk/kontakt/

Neexistuje v dome neznesiteľné horúce leto, alebo veľmi tuhá zima, existuje iba slabá izolácia.

-Reklamná správa-