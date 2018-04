Premiérové turné Slávky Tkáčovej je prekvapením, ľudí si získava nespútanou energiou a chytľavými piesňami

"Toto je moje prvé turné a neskutočne si ho užívam. Mojím cieľom bolo ľuďom priniesť živú radosť, ale mám pocit, že napokon si ju od nich odnášam ja. Atmosféra na koncertoch ma neskutočne dobíja a utvrdzuje v tom, že tu nie sme sami pre seba," opisuje Slávka koncerty v Považskej Bystrici, Trstenej, Bardejove a Prešove. Na každom v zaplnených sálach vznikol interaktívny, dynamický koncert s rozmanitými farbami a žánrami, ktoré kľúčovo spája pop.

"Slávka je veľkým zjavom vo svete hudby a jej prvé turné skutočným prekvapením. Napriek mladému veku a stále ešte len začiatkom hudobnej cesty si na pódiu počína s takou energiou, akú by sme chceli vídavať u skúsených interpretov. Mám za sebou desiatky tour, ale toto je pre mňa v pozitívnom zmysle veľmi osobité," vyznal sa klavirista Daniel Špiner, známy najmä spoluprácou s Katkou Koščovou, Katkou Knechtovou či Martinom Geišbergom, ktorý Slávku hudobne doprevádza. Okrem neho sa na turné predstavujú basgitarista Michal Šelep (Andrej Šeban Band), bubeník Michal Fedor (Peter Lipa Band) a gitarista Lukáš Konštiak.

Akustické turné odštartovala Slávka Tkáčová v Považskej Bystrici, kde bola jej hosťom Sima Martausová

Akustické turné Slávky Tkáčovej sa dnes presúva do Banskej Bystrice (19:00, Klub HaD, hosť: Martin Harich) a zajtra do Bratislavy (19:00, V-klub, hosť: Janais).

