Úver pre firmu? Päť dôvodov, prečo ísť za biznis poradcom

Nie je to iba nápis na vizitke ani jedna z mnohých činností v náplni práce zamestnanca Tatra banky. Biznis poradca je človek, ktorý je špeciálne zameraný na to, aby vedel ponúknuť služby šité na mieru podnikateľom. Pozrite si päť dôvodov, prečo si dohodnúť stretnutie, ak máte v úmysle vziať si podnikateľský úver alebo posunúť svoju firmu ďalej.

Dostupnosť

Ak máte záujem o výhodný úver a k tomu aj odborné rady, nemusíte chodiť do špecializovaných pobočiek v krajských mestách. Biznis poradcu nájdete minimálne v jednej pobočke Tatra banky v každom okresnom meste. Stačí zavolať a vopred si dohodnúť termín, ktorý vám vyhovuje, alebo vyplniť formulár a nechať sa kontaktovať.

Široký prehľad a odbornosť

Nejde len o dokonalé porozumenie produktu, biznis poradca musí byť zorientovaný vo všeobecnom vývoji a trendoch v ekonomike, ale aj v dianí v podnikovej sfére aj sfére fyzických osôb. Musí sa tiež vyznať vo finančných výkazoch, takže spojením všeobecného prehľadu a odborných znalostí dokáže klientovi rýchlo načrtnúť, aké má možnosti a aké finančné produkty by pre neho boli výhodné, kým prebehne hlbšia analýza.

Napríklad Tatra banka má prepracovaný vzdelávací systém pre biznis poradcov, vďaka ktorému majú skutočne kvalitné vedomosti v oblasti finančnej analýzy. Dokážu reálne zhodnotiť, či je firma v situácii, v ktorej by jej úver naozaj pomohol a či by nebol pre ňu v krátkej dobe neprimeranou záťažou.

Viac než predaj produktu

Kontakt s klientom určite nekončí podpisom zmluvy pri poskytovaní úveru. Každý poradca má svoje portfólio klientov, s ktorými je pravidelne v kontakte či už osobne, alebo telefonicky. Minimálne raz za pol roka alebo aj každý mesiac, ak treba. Môžete prebrať plány na najbližšie obdobie alebo hocijakú inú záležitosť, ako je napríklad banková záruka pri verejných tendroch, záruka na nájomné či iné servisné požiadavky.

Proaktívne návrhy a riešenia

Služba klientom nespočíva iba v reagovaní na jeho požiadavky. Vďaka znalostiam o klientovom podnikaní vie biznis poradca prísť s vlastnými návrhmi, ako pomôcť firme napredovať. Ak napríklad sídli v prenajatých priestoroch, poradca môže vypracovať analýzu, ktorá ukáže, či by sa investícia do vlastných priestorov mohla v vrátiť, koľko by sa dalo ušetriť na nájomnom, odpisoch a daňovo uznateľných poplatkoch. S klientom aktívne preberá jeho podnikanie a navrhuje mu rôzne cesty, ktorými sa môže po dôkladnom uvážení vybrať.

Nadštandardná komunikácia

Biznis poradca nie je iba styčným bodom medzi bankou a klientom, ale je klientovi k dispozícii keď sa darí viac aj menej. Akonáhle sa objavia náznaky ťažkostí, snaží sa s klientom čo najotvorenejšie komunikovať a zistiť, kvôli čomu problémy vznikli, nájsť objektívne príčiny a možné riešenia. Často môže ísť iba o sezónne výkyvy, odklad novej spolupráce či meškajúce platby.

Za týchto okolností môže kontaktovať ďalšie oddelenia v banke a oznámiť im, že situácia sa rieši a netreba zatiaľ podnikať nápravné kroky. Jeho práca teda nie je len o poskytovaní úverov. Niekedy to je vyslovene o rokoch bežnej komunikácie a hľadaní možných riešení, keď sa klient potrebuje poradiť v otázkach financií.

Napredovať v podnikaní s biznis úvermi od Tatra banky? Je to úveriteľné!

