Budú si môcť Slováci dovoliť vlastné bývanie? Hypotéky sa od leta sprísňujú

Národná banka Slovenska od leta sprísňuje pravidlá poskytovania úverov. Už niekoľkýkrát za pomerne krátky čas. Kto doteraz váhal so žiadosťou o hypotéku a čakal na lepšie podmienky, ten by mal svoj postoj minimálne prehodnotiť. Po 1. júli totiž môže mať s jej získaním problém. Prečítajte si viac o plánovaných zmenách.

Ak chcete nad 80 %, poponáhľajte sa

100 % hypotéky sa spomedzi bankových produktov vytratili iba pomerne nedávno. Znamenalo to najmä to, že záujemca o kúpu nehnuteľnosti musel disponovať hotovosťou do výšky aspoň 10 % z ceny nehnuteľnosti. Prostriedky mal buď našetrené, alebo mu ich banka dofinancovala prostredníctvom spotrebného úveru. Ten však výrazne zvýšil celkový úrok úveru.

Dnes je takmer isté, že už o niekoľko mesiacov bude aj 90 % financovanie iba milou spomienkou, prípadne sa bude týkať iba zlomku klientov. Nové opatrenie totiž upravuje limit pre úvery s viac ako 80 % financovaním. Aj dnes už môžu tvoriť iba 40 % novoposkytnutých úverov na bývanie za jeden kvartál. Tento podiel sa od júla bude s každým kvartálom znižovať o ďalších 5 %, čo znamená, že od 1. apríla 2019 bude úverov nad 80 % iba pätina.

Nastavuje sa strop celkovej zadlženosti

Druhou zásadnou zmenou prichádzajúcou s nariadením NBS je stanovenie limitu maximálneho dlhu žiadateľa o úver. V súčasnosti platí, že klientovi musí po odpočítaní splátok úverov z čistého mesačného príjmu zostať suma vo výške životného minima (aktuálne 199,48 €) a 20 % rozdielu medzi mesačným príjmom a životným minimom.

Od 1. 7. 2018 bude platiť, že celková zadlženosť žiadateľa o úver vrátane výšky žiadaného úveru nesmie presiahnuť 8-násobok čistého ročného príjmu. Do tejto sumy sa započítavajú všetky zvyšky úverov na bývanie, stavebných aj spotrebiteľských úverov, využité prečerpanie kreditnej karty, ale aj 20 % z možného prečerpania pri nevyužitej kreditnej karte.

V praxi to znamená, že klient s čistým mesačným príjmom vo výške 1 000 € môže dosiahnuť maximálny dlh 96 000 €. Ak však už napríklad čerpá úver so zostatkom 10 000 € a má kreditnú kartu na 5 000 €, získa maximálne úver vo výške 85 000 €.

Koho sa to týka najviac?

Na túto otázku sme sa pýtali Mateja Darovca, vedúceho oddelenia úverov pre fyzické osoby v Tatra banke. „Z nášho pohľadu zasiahnu tieto opatrenia najmä mladých klientov v rozmedzí 26 – 35 rokov, ktorí si hľadajú vlastné bývanie alebo zakladajú rodinu. Tí budú zrejme musieť odložiť kúpu nehnuteľnosti na neskôr, čo znižuje obdobie, na ktoré si budú môcť vziať úver na bývanie. Keďže si nebudú môcť dovoliť vlastné bývanie, budú využívať prenájom, čo ale znižuje ich schopnosť odkladať si vlastné prostriedky na financovanie nehnuteľnosti.“

Darovec počíta aj s tým, že títo ľudia budú nútení obzrieť sa po dostupnejšom bývaní mimo veľkých miest, čo spôsobí nárast cien v daných lokalitách, ako aj zvýšenie mesačných nákladov z dôvodu potrebného dochádzania za prácou.

Obmedzenie údajne pocítia aj klienti bonitnejších kategórií, ktorí už jeden úver na bývanie majú a budú si chcieť kúpiť nehnuteľnosť pre seba alebo deti, ktorú by dočasne prenajímali.

Ide o čas

Banky sa zhodujú na tom, že svojim klientom odporúčajú zvážiť možnosť požiadania o úver aj v skoršom termíne, než plánovali pôvodne. V boji o klientov teda do konca júna zaváži aj to, ako rýchlo dokáže banka zabezpečiť celý proces žiadosti o úver. Kým v niektorých bankách je to otázka viac ako mesiaca, inde môžu klienti získať úver už za pár dní, ak majú pripravené všetky potrebné dokumenty.

