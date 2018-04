Veľký sviatok športovcov prináša mnoho zaujímavých noviniek

Zvyky je potrebné zachovávať a preto aj tento rok pokračujeme v tradícii podujatia, ktoré spája deti, študentov, absolventov škôl a dospelých. Blíži sa totiž už 10. ročník športového sviatku Unihry, kde si nielen športový nadšenec príde na svoje. Táto najväčšia udalosť spojená so športom pre študentov na Slovensku sa uskutoční 1. mája so začiatkom o 8. hodine. Či už budete aktívnym účastníkom alebo len pasívnym pozorovateľom, môžete sa tešiť na veľké množstvo športových disciplín a bohatý program. Celým dňom vás bude sprevádzať hudba a skvelá atmosféra

Oproti minulému roku nás čakajú aj menšie zmeny. Jednou z nich je miesto, kde sa Unihry budú konať. Zmena je život a preto sme sa rozhodli, že športovisko FTVŠ UK tentokrát vymeníme za rovnako rozľahlý športový priestor, ktorý sa nachádza v areáli študentského domovu Mladá Garda v Rači.

Ďalšou zmenou je fakt, že florbal sa bude tento rok hrať pod holým nebom. Na účastníkov aj divákov teda čaká úplne iná atmosféra na akú sú zvyknutí, keď sa florbal hrá v bežných priestoroch. Čo viac naplní športového ducha ako poriadna výzva? A toto výzvou určite je.

Na svoje si konečne prídu aj deti, ktoré si môžu v čase od 11:00 do 15:00 vyskúšať rôzne atletické disciplíny pod dohľadom špičkového inštruktora.

Ako každoročne, ani tento rok nebude chýbať trojhodinový jumping maratón, kde si svoju výdrž môžu vyskúšať ako ženy, tak aj deti a muži, pričom ani vek nie je limitovaný. Ďalším individuálnych športom je joga. Nemusíte si však privstať, tento rok sa presúva na poobedie. Doniesť si môžete svoje podložky, ak ich však so sebou mať nebudete, nič sa nedeje - radi vám ich požičiame. Novinkou, ktorá môže pritiahnuť najmä mužské publikum je strelnica, kde si máte možnosť zasúťažiť zadarmo. A keďže vieme aký je beh obľúbený medzi mladými, najmä preto, že nevyžaduje žiadne náčinie a môžete ho praktizovať prakticky všade, ak máte dobrú obuv, zaradili sme do programu aj túto disciplínu a to prvýkrát tento rok.

Klasikou ostáva mini futbal, plážový volejbal, 3x3 basketbal, tenis a stolný futbal. Na svoje si prídu aj tí, ktorí radi hýbu mozgovými závitmi, lebo je znova v ponuke šach.

Dokonca, jeden z našich partnerov – Všeobecná zdravotná poisťovňa, bude na evente zabezpečovať merania telesných funkcií rôzneho typu. Od zmerania tuku a vody v organizme až po krvný tlak.

Ako každý rok, ani tento nebude chýbať gastro zóna, ktorá osvieži a zasýti malých i veľkých. Ak bude počasie na našej strane, je tu priestor aj na slnenie sa. Opaľovanie s miešaným drinkom alebo pivom z gastro pultu je dokonalou kombináciou ako na Unihrách privolať leto.

