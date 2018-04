Získajte špičkovú klimatizáciu a ušetrite na elektrine už počas tohto leta

V poslednom čase z každej strany počuť, ako sa všetci tešíme na jarné oteplenie. Ani sa však nenazdáme a bude tu aj horúce leto. To už však so sebou prináša aj nepríjemne vysoké teploty.

Nenechávajte nič na poslednú chvíľu

Nejeden z nás si totiž pamätá na prebdené letné noci, počas ktorých nevieme „zažmúriť oka“, ráno sa prebúdzame vyčerpaní a cez deň sa nedokážeme sústrediť na nič iné, len na neznesiteľné teplo... A to ešte nehovoríme o starších ľuďoch, ktorých v čase horúčav trápia nielen problémy so srdcom a dýchaním, ale aj opuchnuté končatiny, celková nevoľnosť a dehydratácia. Ideálnym riešením, ako predísť zdravotným problémom a iným rizikám, je kvalitná klimatizácia. Tento rok by ste preto rozhodne nemali nechať nič na poslednú chvíľu, ale pripraviť sa na horúce letné obdobie včas. Môže sa vám totiž pokojne stať, že ak sa pre klimatizáciu rozhodnete až v priebehu letnej sezóny, budete si na ňu musieť počkať aj niekoľko týždňov. Dopyt je vtedy vysoký a počet montérov obmedzený...

Klimatizácia už od 490 € s výhodnejšou elektrinou

Ak vás doteraz od kúpy odrádzala cena klimatizácií, máme pre vás potešujúcu správu. Na trhu je množstvo dostupných riešení, navyše, ZSE prišlo so zaujímavou ponukou výhodnejšej elektriny pre klimatizáciu. „Minulý rok sme na trh uviedli značku ZEON, pod ktorou prinášame svojim zákazníkom inovatívne riešenia. Tento rok prichádzame s novinkou ZEON Klima, v rámci ktorej ponúkame špičkové japonské klimatizácie za dostupné ceny. Naše klimatizácie sú v úspornej energetickej triede A+ až A++ a sú veľmi tiché. Navyše, iba u nás zákazník získa až o 20 % výhodnejšiu cenu za dodávku elektriny počas mesiacov júl a august, kedy je predpoklad zvýšenej spotreby elektriny. Ďalšou výhodou je predĺžená záruka na 4 roky a servis s čistením a výmenou filtra v nasledujúcom roku zadarmo. Záujemcovia o riešenie ZEON Klima nám môžu nezáväzne nechať kontakt na www.zeon.sk/klima a my ich následne budeme kontaktovať,“ hovorí Erik Chabreček, expert na riešenie ZEON Klima od ZSE.

