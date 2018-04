Bratislavský Autosalon tento rok láme rekordy

Rekordné čísla

Bratislavský Autosalon sa počas 28-ročnej existencie vyprofiloval na najprestížnejšie automobilové podujatie nielen na Slovensku, ale i v celom stredoeurópskom regióne. Tento rok sa predstaví po prvýkrát v histórii rekordných 50 značiek. Sekcia karavanov oproti minulým rokom tiež narastie, hostiť bude až 24 značiek obytných vozov, karavanov a prívesov.

Cestovanie v čase s Mercedesom

K najväčším lákadlám patrí nepochybne cestovanie v čase v podaní Mercedesu. Na Autosalone totiž budete mať možnosť pozrieť si zblízka historicky prvý automobil Benz Patent-Motorwagen, ktorý si dal ako vozidlo poháňané benzínovým motorom patentovať v roku 1886 Carl Benz.

Okrem auta z minulosti na návštevníkov čaká aj auto budúcnosti - štúdia dvojmiestneho super-športového vozidla Mercedes-AMG Project ONE, ktorá prináša technológiu Formuly 1 pre cestné vozidlá s možnosťou jazdy na bežných komunikáciách. Poháňa ho benzínový šesťvalcový turbomotor 1,6-litra z F1 a štyri elektromotory. Z 0 na 200 km/h zrýchli za menej ako šesť sekúnd. Maximálna rýchlosť je 350 km/h a namiesto pretekárskeho paliva umožňuje použiť bežne dostupný benzín Super plus.

Deti nemusíte nechať doma

Ukazuje sa, že čoraz viac fanúšikov štvorkolesových miláčikov sa nachádza medzi deťmi. Po minuloročnom úspechu Detského mini Autosalonu podujatie pre najmenších pokračuje elegantnou expozíciou licencovaných detských elektrických autíčok, ktoré sú svojím výzorom realistickou miniatúrou skutočných vozidiel od renomovaných výrobcov ako BMW, AUDI, MERCEDES, TOYOTA a VOLKSWAGEN. Medzi novinkami nebude chýbať nádherný športiak AUDI R8 Spyder, offroard Toyota Tundra, obľúbené SUV VW Touareg, či úžitkový nekompromisný v teréne VW Amarok 4x4. V rámci sprievodného programu si môžu deti na týchto štýlových autíčkach zajazdiť alebo spraviť jedinečné fotografie.

Výstavné premiéry a nabitý program

Okrem atraktívnych slovenských výstavných premiér sa chystá aj motormi nabitý program. Testovacie jazdy tento rok ponúkajú modely značky HYUNDAI, NISSAN a OPEL. Z odborných podujatí sa uskutoční kuriérsky test úžitkových vozidiel. Na fanúšikov najrôznejších úprav a vylepšení čaká v nedeľu ráno obľúbené otvorenie tuningovej sezóny. V expozícii partnera Autosalonu, spoločnosti OMV, si návštevníci môžu zmerať sily v pretekoch modelov áut na autodráhe Slovakiaring, ale aj získať podpis od pretekára Ivana Jakeša.

Bratislavský Autosalon bude otvorený od 24. do 29. apríla, utorok je vyhradený novinárom a pozvaným hosťom v čase od 9.00 do 17.00. Pre širokú verejnosť Incheba otvorí svoje brány v stredu až sobotu od 9.00 do 19.00 a v nedeľu od 9.00 do 18.00. Vstupenky sú žrebovateľné o hodnotné ceny - BMW X2 na 6 mesiacov od GROUP M, a. s., palivovú kartu v hodnote 1 000 EUR od OMV Slovensko, s.r.o. a VIP kartu pre 2 osoby s parkingom na výstavy a veľtrhy organizované Inchebou.

Vstupenky na podujatie si môžete pohodlne kúpiť cez Predpredaj.sk.

