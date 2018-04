Dcérku budem vždy vidieť v modrých dupačkách.

Loran, dcérka Pavla a Barbory Šurabovcov, žila kvôli nevyliečiteľnej chorobe obličiek len päť krátkych mesiacov. Vďaka starostlivosti neziskovej organizácie Plamienok však mohli Šurabovci väčšinu času stráviť so svojím dievčatkom doma. Po štyroch rokoch na toto obdobie spomínajú so smútkom, no najmä s láskou.