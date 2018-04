5 tipov na plavky pre ženy s plnšími krivkami

Čaro kontrastu



Modernou klasikou sú dvojdielne plavky Victoria. Ich čaro spočíva v kombinácii príťažlivého odtieňu, kontrastných lemov a perfektne sediaceho strihu. Košíčky vystužené pevnejšou výstužou a kosticami poskytnú skvelú oporu aj plnším prsiam. Keď sa k tomu pridajú aj nohavičky v klasickom strihu, vzniká neodolateľné duo, v ktorom nádherne vynikne vaša postava.

Zamerané na plné tvary

Pre bujnejšie prsia voľte plavky s plnšími košíčkami. Spoľahlivo podržia vaše prsia aj pri skoku do vody. Plavky Haiti Curves ponúkajú, okrem skvelého strihu, aj nádherný kvetinový dizajn, v nestarnúcej čiernobielej kombinácii. Nohavičky s vyšším pásom podržia a vyhladia bruško a vy nebudete musieť plavky stále poťahovať smerom nahor.

Overený strih

Nápadný, napriek tomu vkusný vzor, to je prvé, čo vás upúta na plavkách Cecile. Jemný smotanový podklad s prírodnými motívmi z nich robí neprehliadnuteľný kúsok. O krásny tvar poprsia sa postará osvedčený strih košíčkov v tvare písmena T a kostice. Nohavičky sú vysoké presne tak akurát, aby zabránili neželanému „vyskakovaniu“ bruška.

Neodolateľné bodky

Cítite sa lepšie v jednodielnych plavkách? Potom sa pozrite na model Dots. Upútajú na prvý pohľad výraznými bodkami. Čo na nich ale obzvlášť oceníte je to, že opticky zoštíhľujú. To má na svedomí kombinácia vzorovaného a jednofarebného materiálu. Zároveň oceníte aj to, že pri väčších veľkostiach majú širšie ramienka a teda sa nezarezávajú do ramien, ani pokiaľ máte väčšie prsia.

Praktické tankiny

Neviete sa rozhodnúť, aký strih plaviek by ste chceli? Potom vyskúšajte tankiny Adria. Na prvý pohľad vyzerajú ako jednodielne plavky, ale v skutočnosti sú dvojdielne. Ich výhodou je variabilita. Vrchný diel môžete striedať s klasickou plavkovou podprsenkou a vytvoriť si tak druhý komplet. Rovnako tak sa nemusíte vzdávať opaľovania bruška.

