Päť rýchlych tipov, ako nasmerovať krivku rastu firmy nahor

Dotácie z eurofondov

Podnikateľov, najmä tých menších, vo veľkom podporuje Európska únia. Európsky fond regionálneho rozvoja poskytuje podporu v širokej škále oblastí a projektov a v minulom roku na ne vyčlenila desiatky miliónov eur. Obzvlášť zaujímavá je podpora podnikania žien, invalidov, rodinného podnikania, či podnikania v cestovnom ruchu. Tento typ dotácií ľahšie získajú firmy s overiteľnou históriou, no má to aj svoje úskalia. Súvisia s nimi viaceré účtovné komplikácie a náročná administratíva (výkazy a dokladovanie).

Podpora štátu

Na Slovensku je podpora podnikania štátom neustálym zdrojom politických rozporov a diskusií. Napriek tomu možno hovoriť o niekoľkých spôsoboch, akým sa štát snaží podnikanie podporovať. Podporu je možné získať napríklad cez Operačný program výskum a inovácie. Uchádzať sa o ňu môžu živnostníci, startupy, malé aj stredne veľké podniky. Získané prostriedky sa dajú využiť na nákup softvéru, hmotného majetku, strojov, školenia, či na marketing.

Podnikateľský úver

Finančná injekcia tohto typu môže pomôcť vášmu biznisu rásť, alebo prežiť slabšie obdobie. Preto je tento spôsob medzi podnikateľmi rozšírený. Peniaze od banky sú pre firmu pomerne lacné a ľahko dostupné. Nemusíte sa kvôli ním vzdať časti podielu, ako pri vstupe investora, účel ich využitia musíte preukazovať zväčša až od určitej hranice.

Externé poradenstvo

Rozvoj však nie je len o hľadaní peňazí, ale aj o nových nápadoch a zefektívňovaní chodu firmy.

Po dlhšom čase v tom istom odvetví je veľmi jednoduché skĺznuť k rutine a uzavrieť sa vo vlastnej bubline, kde všetko a všetkých dokonale poznáte. Avšak, robiť dookola to isté a fungovať bez nových nápadov a zlepšení je dlhodobo neudržateľné. Práve nezaujatý pohľad na fungovanie procesov, riadenie ľudí, či administratívu býva pre firmu životodarným impulzom, aj keď sa nie vždy prijíma ľahko.

Nebojte sa nových myšlienok, ak sú od ľudí, v ktorých schopnosti a znalosti máte dôveru a nebojte sa ich prispôsobiť vlastným potrebám. Vyberte si oblasť, v ktorej by ste firmu radi zlepšili a skúste realizovať nejaký menší pilotný projekt. Na výmene znalostí rástli a rastú celé mestá a krajiny, určite to bude fungovať aj firmám. Treba si však vyberať iba ľudí, ktorí majú dobré meno a referencie.

Marketingový audit

Marketing si ľudia zvyknú zamieňať s reklamou. Tá je však iba jedným kúskom z celého koláča marketingových aktivít, aj keď zrejme tým najdrahším. Patrí doň napríklad plánovanie, prieskum trhu, cenotvorba, budovanie značky, zákaznícka podpora, distribúcia, nákup mediálneho priestoru a ďalšie veci, ktoré by mala firma vnímať vo vzájomných súvislostiach. Ak predaje nerastú, nemusí to teda znamenať, že treba do reklamy naliať ešte viac peňazí.

Možno len treba prehodnotiť, či komunikujete správne témy, správnemu publiku cez správne kanály. Najmä v online sú dáta ľahko dostupné a veľmi presné, pracujte s nimi. Ktovie, možno objavíte potenciálny trh, s ktorým ste pôvodne vôbec nepočítali.

- reklamná správa-