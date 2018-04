Projekt IN CASTLE prináša druhé svetové meno: CLEAN BANDIT!

Po skupine Apocalyptica prichádzajú organizátori projektu IN CASTLE so zverejnením druhého svetového mena. V Zámockom parku v Seredi 9. augusta vystúpi známa britská skupina CLEAN BANDIT udávajúca aktuálny trend v popovej hudbe.

Hudba skupiny Clean Bandit prináša strhujúce spojenie elektropopu, tanečného popu, klasického crossoveru i vážnej hudby. Trio okamžite zaujalo debutovým albumom New Eyes z roku 2014. Singel Rather Be (feat. Jess Glynne) ich v roku 2014 vystrelil na najvyššie priečky svetových hitparád a predajov.



Clean Bandit vo svojich piesňach prinášajú množstvo zaujímavých vokálnych spoluprác. Podľa obrovskej sledovanosti videoklipov, ktorá sa v súčasnosti dostala cez tri miliardy zhliadnutí, publikum "Čistotného Banditu" miluje snáď všetky "jeho" rádiové hity. Svedčia o tom takmer dve miliardy videní skladby Rockabye s hlasmi rappera Seana Paula a speváčky Anne-Marie, alebo napríklad aj pieseň Symphony so švédskou speváčkou Zarou Larsson, ktorú si diváci vypočuli viac ako 650-miliónkrát. Piesne Clean Bandit sú známe aj zo slovenského rozhlasového éteru.

Clean Bandit priebežne zverejňujú dokonalé popové single a aktívne koncertujú. Hudobní kritici ich dlhodobo označujú za výrazných tvorcov hitov a oceňujú prekračovanie bariér medzi žánrami. Vydanie druhého albumu má skupina vraj v pláne v tomto roku.

Clean Bandit predstavia svoj aktuálny koncertný program aj na Slovensku 9. augusta 2018 v Zámockom parku v Seredi v rámci série letných koncertov nazvaných IN CASTLE.

Projekt IN CASTLE prináša počas letných mesiacov open-air koncerty známych zahraničných i slovenských hudobníkov do nádherného prostredia Zámockého parku a Amfiteátra v Seredi.

V Zámockom parku i v Amfiteátri sa nachádza približne tisíc miest na voľné sedenie a plocha na státie. V areáli sa budú nachádzať stánky s občerstvením (nápoje aj jedlo).

Organizátori Agentúra KVAS a Dom kultúry Sereď budú priebežne zverejňovať mená ďalších účinkujúcich.

