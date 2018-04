Povýšte opravy/lepenie na zábavu! Poradíme vám ako na to

Na začiatok, nemusíte sa báť. Všetky moderné montážne lepidlá sú rovnako výkonné ako tradičný tandem, klince a kladivo. Sú stále výkonnejšie a pre tých, ktorí pochybujú uvádzame, že tie najlepšie dokážu udržať až 50 kg/cm²! Všetky však potrebujú minimálne na 24 hodín vytvrdnúť a až následne ich môžete zaťažiť. My vám chceme predstaviť pomocníka, ktorý túto dobu dokáže skrátiť už na 3 hodiny - Pattex ONE FOR ALL Express

Rýchlosťou nadané lepidlo

„Toto lepidlo funguje na Flextec® polymérovej báze. Veľmi rýchlo vytvára pružný, ale pevný spoj, ktorý znesie prvé zaťaženie už po 20 minútach (v závislosti od lepeného povrchu). Po spomínaných 3 hodinách je už Pattex ONE FOR ALL Express vytvrdnutý, čo môže zabrániť nejednej nehode s predčasným zaťažením lepeného predmetu“ hovorí odborný poradca HENKEL ČR/SR, David Fríbert a pokračuje“ predstavte si, že ste práve dolepili kuchynskú dosku a niekto sa o ňu oprie. Len vďaka Pattexu nemusíte začínať odznova.“

Interiér, alebo exteriér? Žiadny problém

Na lepidle Pattex ONE FOR ALL Express oceníte fakt, že sa hodí do interiéru ako aj do exteriéru. Nevadí mu ani vlhkosť. Po aplikácii a vytvrdnutí sa neprepadáva a svoju prácu nemusíte opakovať ani opravovať.

A keď vytvrdne, ihneď môžete natierať. Aplikácia je pritom maximálne jednoduchá, vezmite si napríklad už spomínanú kuchynskú linku, ale postup je podobný aj pri lepení v exteriéri.

Očistite lepený povrch od nečistoty, prípadne mastnoty. Na lepidle odrežte vrchnú časť kartuše, nasaďte plastovú špičku a vložte naspäť do pištole. Lepidlo nanášajte v bodoch alebo pásoch. Oba zlepené diely k sebe silno pritlačte a prípadné vytečené lepidlo odstráňte. V závere už len očistíte kartuš a máte to hotové.

