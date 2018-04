Čo si ženy myslia o veľkosti penisu? Opýtali sme sa za vás

Opýtali sme sa, na čo kladú dôraz a je pre ne v sexe dôležité. Je to veľkosť penisu, technika, alebo výdrž partnera?

Čo na veľkosť penisu hovoria ženy

Jana

“Môj priateľ má pomerne malý penis, napriek tomu som vždy sexuálne uspokojená a nikdy som nemala dôvod sťažovať sa. Vždy vie, ako a čo má urobiť. Dôležité je, že vždy keď má chuť, dokáže ju vyvolať aj vo mne a naopak. Hoci nedosahuje ani priemer, sebavedomie mu nechýba a to ma na ňom nesmierne priťahuje. Keď mám chuť ja, je doslova vždy pripravený.”

Lea

"Ak je penis príliš veľký, je sex pre mňa bolestivý a neužijem si ho. Som pomerne úzka a bolestivejšie vnímam väčší rozmer. Muž sa má predovšetkým zamerať na to, aby som mala orgazmus. Poviem vám to úplne otvorene: dôležitý je nielen penis, ale aj ruky a ústa.”

Naďa

"Na veľkosti mi záleží v prípade, že mužov penis nie je menší ako 6 a väčší ako 15 cm. Nebudem musieť falošne prežívať sklamanie (z extrémne malého) alebo strach, že niekto bude počas sexu narážať do môjho krčka maternice. Ani jedna z týchto situácií nie je ideálna. Priemerný penis je najlepší. Ale najdôležitejšie je aj tak to, či ma muž uspokojí a neskončí skôr ako ja. Inak by si to už nezopakoval.”

Katarína

"Nikdy som si nemyslela, že veľkosť je dôležitá až do chvíle, kým som nemala sex s mužom s obrím penisom. Sex sa stal neznesiteľným. Nedokázal ma uspokojiť a ešte týždeň som bola ubolená. Muž by mal byť výkonný, ovládať uspokojiť ženu aj s veľkým aj s malým prirodzením. A nie nechať ju sklamanú bez orgazmu.”

Čo na to hovoria štatistiky?

Podľa štúdie 84 percent žien je v pohode s tým, čo má ich partner. V skutočnosti ľudia, ktorí sa najviac zaoberajú veľkosťou penisu, sú muži.

Vedci z oblasti sexu Masters a Johnson v štúdií Veľkosť penisu: Prieskum ženského vnímania sexuálnej spokojnosti dospeli k záveru, že rozmer mužského penisu nemôže mať skutočný fyziologický účinok na sexuálnu spokojnosť žien. Tento záver zakladajú na ich fyziologických štúdiách, ktoré ukazujú, že vagína sa prispôsobí veľkosti penisu.

Zhrnutie

Naša anketa odhalila, podobne ako spomenuté štúdie, že dôležitejšia ako veľkosť sú:

mužské zdravé sebavedomie

technika partnera a jeho výdrž (pevná erekcia, ktorá neskončí skôr ako treba)

ženský orgazmus by mal byť u muža na prvom mieste a mal by vždy predchádzať jeho vyvrcholenie (výdrž)

Ak chcete byť pre ženu naozaj dobrým sexuálnym partnerom, vždy je čo zlepšovať. K lepšiemu výkonu v posteli a dlhšej výdrži vám môžu dopomôcť napríklad tabletky na predĺženie pohlavného styku, pevnú erekciu a nabudenie libida.

- reklamná správa -