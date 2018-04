Rekonštruovať za hypotéku alebo za spotrebný úver?

Koľko peňazí potrebujete?

To, či rekonštrukciu zatiahnete hypotékou alebo spotrebákom závisí aj od jej rozsahu. Ak sa rozpočtom zmestíte do 10 000 eur, môžete si vyberať iba spomedzi spotrebných úverov. Hypotéky poskytujú banky zväčša na vyššie sumy. Naopak, na rozsiahlu prerábku vám spotrebný úver stačiť nebude. Získate ho maximálne do 30 000 eur, aj to iba v niektorých bankách, napríklad aj v Poštovej banke.

Ako rýchlo sa viete úveru zbaviť?

Ak sa kvôli rekonštrukcii nemienite zadlžovať na desiatky rokov a viete, že požičané peniaze dokážete splatiť v krátkom čase, siahnite po spotrebnom úvere. Splatnosť hypoték je minimálne 4 roky, spotrebný úver môžete splatiť už za rok, a to väčšinou bez poplatku za predčasné splatenie. Ak naopak potrebujete splácať dlhšie ako 8 rokov, do parametrov spotrebného úveru sa už nevojdete a musíte siahnuť po hypoúvere.

Máte čím ručiť?

Banky sú vplyvom regulácie stále prísnejšie. Ak už máte hypotéku, limitujúci je jej pomer k hodnote založenej nehnuteľnosti. Iba málokde vám navýšia váš existujúci hypoúver až do 100 % hodnoty nehnuteľnosti. Takže ak je výška vašej aktuálnej hypotéky nebezpečne blízko cene samotnej nehnuteľnosti a nemáte čo iné založiť, netrápte sa, spotrebný úver získate jednoducho, rýchlo, na čokoľvek a bez ručenia.

Koľko preplatíte?

Úvery zabezpečené nehnuteľnosťou sú lacnejšie, než spotrebné úvery. To znamená, že vo všeobecnosti ich preplatíte menej, ako spotrebné pôžičky. Pri krátkej dobe splatnosti, nízkej výške úveru a aktuálne výhodným úrokovým sadzbám však aj spotrebný úver dokáže konkurovať o niečo lacnejšej hypotéke. Okrem toho v prospech spotrebného úveru hovorí aj jednoduchosť vybavenia.

Tip Poštovej banky: Rekonštruujte rýchlo a lacno

