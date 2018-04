Staňte sa nákupným profesionálom. Máme pre vás 7 overených TIPOV!

Hovorí sa, že peňazí nikdy nie je dosť. Ak však skutočne potrebujete momentálne šetriť, jedna z mála položiek, na ktorých sa to naozaj dá, je strava. Poradíme vám jednoduché triky z praxe, vďaka ktorým sa stanete majstrom v efektívnom nakupovaní potravín.

„Môj zatiaľ najväčší rekord v Kauflande bol 30 položiek na bločku v celkovej hodnote niečo vyše 33 €, čo je v prepočte niečo vyše 1 eura na položku,“ pochválila sa nám pani Alena z bratislavskej Dúbravky. Chce to len trocha plánovania, vyhradiť si viac času na nákup, no kvôli úspore peňazí sa to určite vyplatí. Čo teda naozaj funguje?

Nenakupujte hladní

Je dokázané, že človek s prázdnym žalúdkom toho nakúpi vždy viac a do košíka nahádže aj tovar, ktorý by za normálnych okolností nekúpil. Nákup sa tak často stáva impulzívnym a nepremysleným.

Urobte si nákupný zoznam

Praktická pomôcka má dve funkcie. Po prvé, na nič potrebné nezabudnete a po druhé, ak sa budete vopred pripraveného nákupného zoznamu striktne držať, nenakúpite žiadnu zbytočnosť.

Neberte so sebou deti

Predstava ako spoločne nakupuje celá rodina je síce romantická, no v skutočnosti budete pri nákupe s deťmi v časovom strese, a navyše nakúpite aj to čo nepotrebujete len preto, že sa to deťom práve zapáčilo.

Noste vlastnú tašku

Ide samozrejme len o pár centov, no keď si to spočítame za celý rok, minieme na igelitové tašky aj niekoľko desiatok eur. Nehovoriac o ekologickom aspekte. Kaufland na to prišiel už dávno, preto dal igelitkám stopku. Namiesto toho si tu môžete zaobstarať dlhodobo a opakovane využiteľnú tašku z biologickej bavlny.

Využívajte akcie

Pri nákupe potravín dennej spotreby nehádžte do nákupného košíka bezhlavo všetko, čo vám príde pod ruku, ale všímajte si, na čo je práve akcia. Napríklad v týždni od 5. do 11. apríla 2018 nakúpite v Kauflande vybrané potraviny len za 1 euro, a vybraný nepotravinový tovar dokonca za polovicu! Pozitívnym vedľajším efektom tohto prístupu je, že vaša rodina vyskúša vždy rôzne druhy potravín od rôznych výrobcov, nielen stále dookola rovnaké značky.

Siahnite po privátnych značkách

Privátne značky obchodných reťazcov sú rovnako kvalitné ako iné, keďže ich vyrábajú často tí istí výrobcovia. Napríklad značka K-Classic sa v minulom roku už po druhýkrát stala najdôveryhodnejšou privátnou značkou na Slovensku. Ďalšími privátnymi značkami Kauflandu, ktoré sa určite oplatí vyskúšať, sú K-Purland (mäsové výrobky), Bevola (drogéria), či K-Bio a K-take it veggie (pre vegetariánov a vegánov). Chcete predsa platiť za kvalitu, nie za obal a reklamu.

Všímajte si dátum spotreby

Pokiaľ ide o sladkosti alebo iné potraviny, ktoré sa u vás doma zjedia, či vypijú do pár dní po nákupe, oplatí sa kúpiť ich zlacnené pred koncom dátumu spotreby.

