Plynové kondenzačné kotly IMMERGAS „šité na mieru“

S končiacou sa zimou prichádza jar a s ňou optimálne obdobie na významné zásahy do vykurovacieho systému bez zníženia teplotného komfortu. Jar a leto je tiež obdobím s väčšou dostupnosťou odborných firiem pre potreby vykonania údržby či rekonštrukcie kúrenia. Zvažujete vymeniť svoj starý plynový kotol za nový? Chcete významne ušetriť na nákladoch za vykurovanie a súčasne mať doma príjemne teplo? Značka IMMERGAS Vám prináša ideálne riešenie za rozumnú cenu.

Kvalita na prvom mieste

IMMERGAS patrí medzi špičkových talianskych výrobcov a distribútorov kondenzačných plynových kotlov najvyššej kvality a má svoj výrobný závod i na území Slovenska. Kladie dôraz na kvalitu produktov, poskytovaných služieb a ochranu životného prostredia. Na kvalite jednotlivých prvkov sa podieľajú použité materiály, z ktorých sú kotly vyrobené, vysoká technologická úroveň výrobného procesu, viacnásobné kontroly kvality a dôkladnosť záverečných výstupných testov, ktorými prechádza každý kotol. IMMERGAS kondenzačné kotly spĺňajú prísne požiadavky a predpisy legislatívy EÚ.

Kondenzačná technológia šetrí náklady

Snahou najnovších vykurovacích technológií je prinášať do domácností komfort poskytujúci spoľahlivé a efektívne vykurovanie priestorov. Moderné plynové kondenzačné kotly optimálne využívajú nielen konvenčné teplo vznikajúce spaľovaním plynu, ale aj teplo spotrebované na odparenie vody obsiahnutej v spalinách (tzv. latentné teplo). V prípade tradičných plynových kotlov, toto teplo odchádza nevyužité spolu s vysokou teplotou spalín. Kondenzačná technológia umožňuje využiť i teplo vodných pár v spalinách. Ďalším výrazným ochladzovaním spalín vodné pary skondenzujú a prenášajú viac tepelnej energie do vykurovacieho systému. V porovnaní s kotlami starších technológií, tak dosahujú podstatne vyššiu účinnosť, čím znižujú náklady na vykurovanie a tiež aj množstvo škodlivín vypúšťaných do ovzdušia. Vďaka kondenzačnej technológii zabezpečujú efektivitu spaľovania a úsporu plynu.

Kotol „šitý na mieru“

Kondenzačné kotly IMMERGAS sú určené predovšetkým pre tých, ktorí hľadajú kvalitu, spoľahlivosť, vysokú efektívnosť a zároveň jednoduchosť. Zo širokej ponuky si isto vyberú i tí najnáročnejší zákazníci. Sú vhodné pre nové aj pre existujúce vykurovacie systémy. Ak zvažujete výmenu pôvodného kotla za nový kondenzačný kotol alebo riešite výber vykurovania do novostavby, neváhajte a pozrite si ponuku spoločnosti IMMERGAS.

Naši odborníci a obchodní partneri vám radi pomôžu s výberom nového kotla a tiež s výberom optimálneho príslušenstva, ktoré vám prinesie nielen želané úspory energie a času, ale taktiež nadštandardný komfort a pohodlie. Vhodne zvolený regulátor a vonkajšia sonda automaticky vyhodnocujú situáciu a prispôsobujú jej teplotu vody vo vykurovaní, čím zabezpečia požadovanú teplotu vykurovaných priestorov. Správna regulácia šetrí nielen financie ale aj kotol, keďže zabraňuje jeho častému zapínaniu a vypínaniu.

Komfort, ktorý oceníte

Vybrané kondenzačné kotly IMMERGAS je navyše možné riadiť na diaľku, prostredníctvom aplikácie DOMINUS. Táto jednoduchá a intuitívna aplikácia umožňuje ovládať kotol a zobrazovať prevádzkové údaje prostredníctvom tabletu, či smartfónu. Pomocou voliteľného Wi-Fi modulu pripojeného k dostupnej Wi-Fi sieti, môžete komunikovať s riadiacim modulom kotla z akéhokoľvek miesta.

Zatiaľ čo voliteľný Wi-Fi modul je nutné zakúpiť si dodatočne, samotnú aplikáciu si jednoducho stiahnete z App Store alebo z Google Play a nainštalujete do smartfónu alebo tabletu. DOMINUS je podporovaný operačným systémom Apple iOS 8 (a vyšším) alebo Android 4.0 (a vyšším).

Servisné služby a 5-ročná záruka

Moderné plynové kotly, ako vyhradené technické zariadenia, vyžadujú odbornú montáž, uvedenie do prevádzky a pravidelné ročné servisné prehliadky. Vykonať ich môže jedine oprávnená osoba a povinnosť pravidelnej kontroly plynových kotlov vyplýva aj zo zákona. Preventívna prehliadka zabezpečí bezpečné, spoľahlivé a úsporné fungovanie kotla, a zároveň včas odhalí prípadné nedostatky, čím predídete závažným poruchám na zariadení, predčasnej nefunkčnosti, či škodám na majetku.

Plynové kondenzačné kotly IMMERGAS majú predĺženú 5-ročnú záruku v prípade dodržania podmienok záruky, ktoré sú uvedené v záručnom liste. Jednou z podmienok je každoročná servisná prehliadka kotla, vykonaná oprávneným servisným technikom.

Neváhajte a navštívte niektorého z našich obchodných partnerov ešte dnes. Viac informácií nájdete na www.immergas.sk

- reklamná správa -