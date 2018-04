Kyselina alfa-linolénová zo skupiny omega-3 pomáha udržiavať správnu hladinu cholesterolu v krvi

Na vznik srdcovocievnych chorôb má vplyv mnoho faktorov. Jedným z nich je nesprávna životospráva - nedostatok pohybu, nevhodná strava s vysokým obsahom cholesterolu, fajčenie a stres. V prevencii týchto závažných ochorení by sme mali obmedziť príjem nasýtených tukov a prijímať väčšie množstvo kyseliny linolénovej (ALA) zo skupiny omega-3, ktorá je vo významnom množstve obsiahnutá v repkovom oleji.



Významnou súčasťou prevencie a liečby zvýšených hladín cholesterolu je zmena výživy. Jej základom je zaraďovanie vhodných tukov do stravy. Prevažovať by mali nenasýtené tuky, najmä omega-3 mastné kyseliny, patriace k nedostatočne zastúpeným v našej strave. K udržaniu primeranej hladiny cholesterolu v krvi prispieva konkrétne kyselina linolénová (ALA) zo skupiny omega-3 (prospešný účinok je pozorovaný pri príjme 2 g ALA / denne). Už dávka približne dvoch lyžíc repkového oleja úplne pokrýva dennú fyziologickú potrebu po tejto zložke potrebnej v strave. [1]

Okrem toho má medzi bežne používanými olejmi najnižší obsah z hľadiska zdravia škodlivých nasýtených mastných kyselín (obsah je dvakrát nižší ako v olivovom alebo slnečnicovom oleji). Zvýšený príjem repkového oleja na úkor tukov s vysokým obsahom nasýtených mastných kyselín a omega-6 kyselín zlepšuje štruktúru spotreby mastných kyselín. Dôležité však nie je iba množstvo prijímaných nenasýtených mastných kyselín, ale aj ich pomer. Z hľadiska výživy je ideálny pomer omega-6 k omega-3, približne 2:1. Tento pomer má práve repkový olej.

