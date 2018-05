Repkový olej je dobrým zdrojom esenciálnych omega-3 mastných kyselín

Aj keď by sa mohlo zdať, že informácií o tom, ako by sme mali konzumovať tuky, je okolo nás dosť, odborníci sa jednomyseľne zhodujú v tom, že príjem vzácnych mastných kyselín je stále príliš nízky. A ak už k tomu príde, tak najčastejšie v zlom pomere – jeme príliš veľa kyselín omega-6 a príliš málo kyselín omega-3.

Odporúčaný pomer je však 2:1[1] a práve týmto pomerom sa vyznačuje repkový olej. Na Slovensku a vo väčšine európskych krajín je však príjem omega-3 kyselín príliš nízky, pretoje výber vhodných produktov veľmi dôležitý.

Nevyvážený príjem mastných kyselín má totiž súvis s tzv. civilizačnými chorobami, ktoré sú závažným zdravotným problémom dnešnej doby.Nenasýtené mastné kyseliny si ľudské telo nevytvára, a preto musia byť prijímané z potravy. „Ich bohatým zdrojom sú potraviny rastlinného pôvodu, najmä rozličné oleje, ako napríkladrepkový olej, ale aj celá paleta rôznych druhov orechov. Nesmieme zabúdať, že zdrojom cenných omega-3 mastných kyselín sú i mastné druhy rýb,“ vysvetľuje MUDr. Katarína Babinská, PhD.

Práve repkový olej má ideálne zloženie mastných kyselín. Z hľadiska zdravej výživy obsahuje v porovnaní s inými olejmi najmenej nezdravých nasýtených mastných kyselín (obsah je dvakrát nižší ako v olivovom alebo slnečnicovom oleji).[2] Rafinovaný a za studena lisovaný je charakteristický vysokým obsahom kyselín omega-3.[3] Už denná dávka približne dvoch lyžíc repkového oleja navyše úplne pokrýva fyziologickú potrebu kyseliny linolénovej (ALA) zo skupiny omega-3 u človeka.[4] Rafinovaný repkový olej má totiž neutrálnu chuť a vôňu. Okrem toho je vhodný aj na vyprážanie, pretože vďaka vysokému bodu zadymenia je odolný voči vysokým teplotám. Odborníci sa zhodujú, že repkový olej môže byť súčasťou stravy tehotných žien aj detí už od 6. mesiaca života. Nakoniec treba myslieť aj na to, že zvýšená spotreba repkového oleja na úkor tukov s vysokým obsahom nasýtených mastných kyselín a omega-6 kyselín zlepšuje celkovú štruktúru spotreby mastných kyselín.[5] Pre viac informácií o tomto produkte navštívte našu webovú stránku zamilujsadorepkovehooleja.eu.

