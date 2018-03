Mládež v Korr potrebuje vzdelanie

Ten získal nevestu za 8 tiav či kráv, vďaka čomu sa zabezpečila materiálna pomoc rodine dievčaťa. Aj to je jeden z dôvodov vysokej miery negramotnosti u dospelých. Situácia sa postupne mení, narastá počet detí, ktoré chodia do škôlky a školy a začína sa klásť väčší dôraz aj na vzdelávanie dievčat. Závisí to však od konkrétnych rodičov, od finančnej situácie rodiny, ale aj od toho, akú hodnotu vidí rodina vo vzdelávaní svojich detí.

Väčšina obyvateľstva v Korr sa živí pastvou dobytka a ten bez vody hynie.

Dievčatá v tejto spoločnosti sú stále vnímané ako menejcenné v porovnaní s chlapcami. Venujú sa prevažne domácim prácam, vrátane zabezpečenia vody pre domácnosť a jej členov. Dievčatá denne hľadajú pitnú vodu ďaleko od svojich domovov a na chrbtoch prenášajú ťažké bandasky plné vody aj niekoľko kilometrov. Práve tradičné vnímanie postavenia dievčat je jedným z dôvodov nízkej účasti dievčat v miestnych školách. Všetko závisí od konkrétnych rodičov, od finančnej situácie rodiny, ale aj od toho, akú hodnotu vidí rodina vo vzdelávaní svojich detí.

Čerpanie vody v sobotu za saleziánskym domom v Korr

Občianske združenie SAVIO verejnou zbierkou Tehlička pomôže miestnym nielen získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, ale aj mládeži zabezpečí vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Každý deň saleziánske centrum navštevuje v priemere 60 mladých, ktorí využívajú voľnočasové priestory. Tie sú však v nevyhovujúcom stave, a tak ich nemôže využívať väčší počet detí a mladých. Zbierka pomôže financovať vybudovanie multifunkčného športového ihriska v mládežníckom centre. Súčasťou centra je aj sála na rôzne spoločenské a vzdelávacie aktivity. Chýba jej však základné vybavenie, takže deti sedávajú len na zemi. Vďaka zbierke sa nakúpi nové sedenie, ozvučenie a projektor, aby bolo stretávanie pre mladých pohodlnejšie a kvalitnejšie a zároveň pomohlo realizovať viacero aktivít. Dôležitou súčasťou vzdelávania detí a mladých bude aj knižnica, ktorú je v pláne vybudovať a zariadiť potrebným príslušenstvom. Vyzbierané peniaze budú použité aj na viaceré niekoľkodňové tréningy zručností pre mládež.

Podporte mládež v Korr na www.tehlicka.sk aj vy. Ďakujeme.

