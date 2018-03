Posledná šanca dostať sa do finále súťaže krásy MISS CARAT TUNING!

V uplynulú nedeľu sa uskutočnil casting populárnej súťaže krásy MISS CARAT TUNING, na ktorom svoje šťastie skúsili krásky, ktoré by sa rady stali tohtoročnou kráľovnou všetkých motoristov.

Nakoľko je súťaž bez klasických obmedzení ako býva zvykom v iných podobných formátoch, medzi adeptkami sa objavili naozaj rôznorodé typy dievčat. Vysoké, nízke, úplne prirodzené, zaujímavo potetované, prišli tiež štýlové mamičky, tanečníčky, dievčatá, ktoré by sa rady presadili aj v televíznych projektoch, či profesionálnom modelingu. O osudoch krások rozhodovala porota, ktorej predsedala slovenská kráľovná sociálnych sieti a trendsetterka Zuzana Plačková. Na dievčatá bola veľmi milá, snažila sa ich podporiť a vytvoriť príjemnú atmosféru, keďže niektoré dievčatá mali veľkú trému.

Zuzana neváhala pomôcť poniektorým aj s modelkovskou chôdzou, či vhodným výrazom tváre. Najviac sa tréma podpísala na krásnej mladej blondínke Natálii, ktorú povzbudil priateľským objatím herec a komik Lukáš Pavlásek, známy aj ako yotuber z projektu Pavlásek na 2. a z Natálie sa razom stala budúca hviezda prehliadkových mól.

Speváčka LeRa, ktorá je zároveň organizátorkou festivalu CAR AT TUNING PARTY každým rokom posúva túto súťaž do vyšieho levelu. Najmä vďaka skvelému tímu sa finalistkám dostáva skvelej starostlivosti v oblasti životného štýlu, stylingu a profesionálneho vystupovania. V porote mali svoje miesta aj Lenka Zavažanová, ktorá je nepochybne najznámejšou nechtovou dizajnérkou na Slovensku, renomovaný hairstylista Vladimir Lekar a skvelá make-up artistka Lucia Slezáková.

Zostavu dopĺňali úspešné CARATKY Dominika Horníková (2. ViceMiss Carat Tuning 2016) a Karin Marková ( Miss Carat Tuning 2017,) ktorá zároveň na castingu prevzala aj svoju hlavnú cenu – 3D odliatok svojho tela od výtvarného umelca Slavomíra Gibeja. Zostavu porotcov uzatváral známy hudobný producent Matúš Ferko ( Ien Echo), ktorý už niekoľko rokov komponuje hudbu do finále súťaže MISS CARAT TUNING. Poslený casting a zároveň semifinále sa uskutoční už túto nedeľu v hoteli Bratislava, od 13:00 – 18:00. Ambicióznym kráskam sa touto súťažou otvárajú brány do sveta modelingu i šoubiznisu a preto by mali určite prísť vyskúšať šťastie a stať sa súčasťou CARATIEK 2018.

