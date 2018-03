Deň, keď za kávu alebo čaj môžete zaplatiť veršami

Spoločnosť Julius Meinl verí, že aj v dnešnom rýchlom svete treba hľadať krásu a radosť v drobnostiach. „V tejto hektickej dobe sa snažíme poskytnúťľuďom šálku kávy alebo čaju, pri ktorej spomalia, zastavia sa, uvedomia si, na čom naozaj záleží. Chceme ľudí inšpirovať, aby urobili niečomimoriadne, čo by možno inak neurobili, napríklad napísali báseň,” hovorí riaditeľka spoločnosti Julius Meinl Austria Renáta Peťovská.

Báseň v hlavnej úlohe

Každý z nás by dokázal zaspievať, či aspoň pomenovať svoju obľúbenú pieseň. S básňou by to však také jednoduché nebolo.

Hranice medzi hudbou a básňou sa ale čoraz častejšie prelínajú. Toto prepojenie vnímajú veľmi intenzívne aj umelci. „Každá skladba je pre mňa vlastne básňou. Skúste si niekedy prečítať texty piesní, je to podobné ako čítať si poéziu. Takmer každý hudobný album je vlastne básnickou zbierkou,“ vysvetľuje hudobníčka a textárka Janais. Rovnako ako mnohí hudobníci, vidí poéziu takmer všade aj Šimpe Ondruš, ktorý tvorí básne na počkanie: „Ľudia vnímajú poéziu ako umenie elity, ale básnikom je vo svojom srdci každý, kto svoj obyčajný život vie vnímať a žiť neobyčajne.“

Slovenská oslava poézie

Do piateho ročníka podujatia Zaplať básňou! sa zapoja tisícky kaviarní v 40 krajinách sveta, z toho aj 19 partnerských kaviarní Julius Meinl v 11 slovenských mestách. „Už piaty rok sa snažíme podporiť u ľudí kreativitu. Robíme to prostredníctvom toho, čo poznáme najlepšie – kávy a čaju,“ dodáva Renáta Peťovská a pokračuje, „vďaka tomu, že z básne na jeden deň urobíme platidlo, sprístupníme poéziu širokému spektru ľudí.“

Milovníkov kávy Julius Meinl sú na Slovensku aj po celom svete tisíce. Na Slovensku ročne naservírujeme až 15 miliónov šálok kávy alebo čaju, čo predstavuje 40-tisíc šálok denne. V celom svete sa denne vypije až 5 miliónov šálok kávy alebo čaju Julius Meinl.

Podujatie Zaplať básňou! sa na Slovensku koná v kaviarňach v týchto mestách: Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Humenné, Košice, levice, Martin, Nové Zámky, Poprad, Rimavská Sobota a Štúrovo. Viac info tu.

