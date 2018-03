Keď hodinky, tak smart! 5 dôvodov, prečo sú inteligentné hodinky naozaj „in“

Prvé podobné zariadenia sa objavili ešte v 70. rokoch, ale oproti tým dnešným mali výrazne obmedzenejšie funkcie (predovšetkým, v 70. rokoch ešte nebol rozšírený internet a cloudové zdieľanie dát, však...). Úplne na začiatku stoja zrejme hodinky Pulsar z roku 1972 od firmy Hamilton Watch Company. V roku 1978 ju kúpila japonská společnosť Seiko, v 80. rokoch význaný hráč na poli inteligentnej elektorniky. Jej priekopnícka séria RC priniesla funkcie ako kalkulačka, kalendár, preklady a jednoduché hry či rôzne aplikácie pre plánovanie, poznámky... Skutočný boom však nastal až po uvedení prvých smartfónov – a za prelomový sa považuje najmä rok 2013.

Smart hodinky sú totiž predovšetkým zaujímavý doplnok k smartfónu. Komunikujú s ním cez Bluetooth a obe zariadenia sú synchronizované. Základnou filozofiou je, že nemusíte zakaždým vyťahovať z vrecka telefón, pretože hodinky vedia zobraziť notifikácie o prichádzajúcich hovoroch, správach, emailoch či updaty zo sociálnych sietí. Hovor je možné zodvihnúť alebo aj uskutočniť (najnovšia rada hodiniek Apple to dokonca umožňuje aj bez pripojeného mobilu, úplne autonómne). V podstate sa už dá hovoriť o plnohodnotných „náramkových telefónoch“ či dokonca celých počítačoch na zápästí.

Prečo sa však nimi vôbec zaoberať? Týchto päť dôvodov vás možno presvedčí, že najnovšie technické hračky môžu byť skutočne zaujímavé.

1. Neukazujú len čas

Tak ako telefón nie je dnes iba na telefonovanie, ani hodinky neslúžia iba na kontrolovanie času (a ukazovanie druhým, že máte štýl J). Čo všetko teda inteligentné hodinky dokážu? K základným funkciám patrí volanie, SMS, e-mail či využívanie dátových služieb ako napríklad instant messenger či prehliadanie internetu. Zabudovaný mikrofón a reproduktor umožňujú prijať aj uskutočniť hovor, takisto sa dá prečítať či odoslať SMS alebo e-mail. Mnohé modely dovoľujú dokonca prevod textu na hlas a naopak, takže na ne hlasom takisto môžete aj odpovedať! (Pravda, písanie na miniatúrnej obrazovke by bolo dosť náročné.)

Hlavnou výhodou teda je, že na rôzne oznámenia a notifikácie zo sociálnych sietí či spravodajských kanálov, zmeškané hovory, prijaté SMS správy a maily či udalosti v kalendári... môžete reagovať okamžite, a to aj hlasom. Pri cene začínajúcej od pár desiatok eur je rozdiel v použiteľnosti a užitočnosti medzi klasickými a smart hodinkami pomerne zreteľný. Medzi najznámejšie značky patria Apple Watch (momentálne už tretia generácia), Samsung Gear, Garmin, FitBit či MyKronoz

2. Množstvo doplnkových funkcií

No a potom sú tu offline funkcie a funkcie využívajúce vlastnú konektivitu hodiniek (obvykle majú Wi-Fi, GPS apod.). Môžete si napríklad prehrávať hudbu pri behaní – neotravuje vás ťažký mobil vo vrecku. Mnohé smart hodinky majú aj rádiový FM prijímač. „Špionážnu“ minulosť týchto zariadení zasa pripomína digitálny fotoaparát a kamera, ktorými disponuje napríklad Samsung Galaxy Gear alebo Gear S2.

K špecifickým funkciám patrí ovládanie rôznych smart zariadení v domácnosti. Hodinky Apple Watch fungujú dokonca aj ako bezkontaktná platobná karta a dá sa pomocou nich platiť podobne ako je to dnes už pomerne bežné pri smartfónoch. No a s GPS navigáciou a kompasom sa zasa nestratíte ani v cudzom meste.

3. Udržia vás fit

Nikto nedokáže 24 hodín denne bez prestávky nadšene šliapať na plný plyn. Preto sa hodí pomôcka v podobe osobného motivátora, ktorý vám bude pripomínať, na čo by ste nemali zabudnúť. Že pohyb a cvičenie sú naozaj dôležité.

Inteligentné hodinky vás prirodzeným a nenásilným spôsobom „nútia“ osvojiť si určité zdravé návyky a venovať sa priemeranej fyzikej aktivite. Po dlhšom sedení vám pripomenú, že by ste sa mali zodvihnúť zo stoličky a trochu sa prejsť. Ak vám tep vyskočí nahor, aj keď sa práve nehýbete, upozornia vás na to zavibrovaním a notifikáciou. Koľko tekutín by ste dnes ešte mali vypiť? A koľko nespálených kalórií vám ostalo pre večer v posilňovni? Aj to vám povedia! Jednoho dňa vás možno aj zbavia zlozvykov ako fajčenie či nadmerné pitie alkoholu...

4. Podporujú vaše zdravie

Žijeme v dobe efektivity. To sa odráža aj na našom vzťahu k vlastnému telu, zdraviu a zdravému životnému štýlu. Kým naši starí otcovia a mamy sa riadili pocitmi, intuíciou a „zdravým rozumom“, my máme k dispozícii čoraz viac sofistikovaných „toolov“, ktoré nám rýchlo a efektívne odhalia, kde robíme chyby a ako ich napraviť.

Viaceré výskumy ukázali, že až dvaja z desiatich užívateľov, ktorí si kúpili smart hodinky alebo fitness náramok, objavili vďaka nim u seba zdravotné problémy, o ktorých dovtedy netušili – napríklad srdcovú arytmiu či spánkovú poruchu. Na rozdiel od smartfónov, ktoré nosíte vo vrecku, dokáže totiž nositeľná elektronika (tzv. wearables) ako napríklad smart hodinky, fitness náramky či športtestery zbierať a vyhodnocovať telesné dáta zo senzorov oveľa efektívnejšie, keďže ju, ako hovorí už jej názov, nosíte priamo na tele.

Ako to funguje? Smart hodinky v podstate do veľkej miery plnia rolu zdravotnej diagnostiky. Algoritmy spacúvajú údaje o zdraví a telesnej kondícii zo senzorov v zariadení, a vyhodnocujú, ako ich zlepšiť. Napríklad kvalita vášho spánku. Štúdie potvrdzujú, že nezávisí iba od jeho celkovej dĺžky, ale aj od toho, či sa ukladáme a budíme vždy v rovnakom čase. Smart hodinky dokážu monitorovať váš spánkový rytmus sledovaním tepovej frekvencie, dýchania či pohybov a podľa toho rozpoznať fázu spánku, v ktorej sa práve nachádzate. Následne vedia spustiť budík práve vo chvíli, keď je to z hľadiska spánkovej „ekonomiky“ pre vás najlepšie, aby ste sa zobudili svieži. Ak sa pýtate, čo vám toto pomôže zlepšiť váš život, tak potom asi so spánkom žiadne problémy nemáte...

5. Rozšríte svoje možnosti s tisíckami aplikácií

A najlepšia vec na záver: svoje hodinky si môžete podobne ako telefón neustále obohacovať pridávaním nových užitočných aplikácií (pokiaľ sú kompatibilné s daným modelom). Tisícky ich nájdete na AppStore či Google Play úplne zadarmo. Stiahnete tu všetko, od sociálnych sietí a hier, cez fitness apky, počasie, spravodajstvo, messengery až po mapy a navigácie... Smartfóny zrejme tak skoro plnohodnotne nenahradia, avšak možnosť „vytunningovať“ hodinky rôznymi doplnkovými aplikáciami z nich robí prakticky univerzálne zariadenie.

Inteligentné hodinky sú dnes viac ako len kusom jednoúčelovej elektroniky či módnym dizajnovým doplnkom. Už onedlho sa možno spolu s fitness náramkami a podobnými zariadeniami z kategórie „wearables“ stanú vašími osobnými trénermi, sekretárkami či zdravotnými poradcami. A je celkom možné, že sa ešte objaví aj nejaký celkom nový a dnes len ťažko predvídateľný spôsob ich využitia.

- reklamná správa -