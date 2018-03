Motorkári sú šťastnejší ľudia. Prečo je to tak?

Ľudia, ktorí nedajú dopustiť na jazdu na dvoch kolesách, sú šťastnejší a spokojnejší. Vyplýva to z viacerých štúdií. Podľa jednej z nich na vzorke viac ako 60-tisíc ľudí sa zamestnanci, ktorí jazdia do práce na motorkách, cítia omnoho lepšie a menej frustrovane ako ich kolegovia na autách, autobusoch, vlakoch či vlastných nohách. Mnohí fanúšikovia dvojkolesových tátošov tvrdia, že akýkoľvek presun z bodu A do bodu B si užívajú a dokonale si prečistia hlavu.