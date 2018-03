Eva Černá nahliadne do životov a duší vzácnych hostí a odkryje odpovede na večnú otázku

Interaktívna talk show, ktorá nie len baví a odľahčí, ale tiež prezentuje skúsenosti, názory a zážitky zo života známych či výnimočných ľudí, ktorí robia veci inak. Ponúka pohľad hostí na to, ako prešli ťažkou životnou situáciou, aký je ich životný headline, ako nájsť svoje vnútorne šťastie - svetlo a ako sa im darí odraziť sa nad oblaky a nakoniec žiť život s vášňou.

Talk show a gala večer „Nad oblakmi je vždy slnko, alebo žiť život s vášňou", v historickej budove Košického Štátneho divadla, odštartuje svoju interaktívnu Talk show Eva Černá, ako moderátorka večera. Hosťami budú slovenská filmová, televízna a divadelná herečka Zuzana Mauréry, Milan Kolcun, verný a populárny Košičan, bohatý duchom a vedomosťami a MUDr. Mikuláš Štefan, lekár a liečiteľ, ktorý rozumie dušiam. Mikuláš vyštudoval medicínu na Karlovej Univerzite, je autorom duchovno-motivačnej knihy Odkaz slnečnice, ktorá zaznamenala na Slovensku nebývalý úspech. Rok a pol cestoval po Slovensku, aby ľudí motivoval a inšpiroval v rámci prednášok na rôzne témy.

Dvojhodinová talk show má charakter gala večera, k čomu ju predurčuje už samotné impozantne prostredie. Eva Černá Košice miluje, vyrástla tu a tvrdí, že Košice sú makkou krásnych a talentovaných ľudí. Navyše miluje ľudí a život. Dáva si za cieľ nie len Vás zabaviť a odľahčiť, zmyslom večera je nahliadnuť do životov a duší vzácnych hostí, podeliť sa o to ako sa v čase ťažkých životných situácii odraziť nad oblaky, kde stále svieti slnko a nakoniec žiť život s vášňou. Zmyslom projektu je dospieť k zamysleniu, ukázať rôzne pohľady zainteresovaných či publika na rôzne situácie, no nakoniec nájsť možnosti riešenia, motivovať, ale tiež zabaviť, odľahčiť a smiať sa.

Večer je pretkaný hudobnými vstupmi Zuzany Mauréry a snáď sa niekto pridá. Zuzana svojim pohľadom na život, ako žena, ktorá rovnako žije život so všetkými jeho situáciami, má čo povedať aj zaspievať. Držiteľka filmových a divadelných cien, získala ocenenie Krištáľové krídlo, či Slovenka roka. Odchovaná je tiež na úžasnom humore Radošinského naivného divadla.

Eva Černá je držiteľkou významných ocenení, ako najlepšia moderátorka publicistických relácií, najlepšia redaktorka správ TV Markíza, majiteľka zlatej knihy vydavateľstva Ikar za knihu Reportérkina spoveď, Slovenka roka v oblasti Charita. Z rúk Baronessi Soarez, si v Talianskom Miláne prevzala vzácne ocenenie - Rytier humanity.

