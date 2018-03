Nový smer detoxikácie - komplex zázračných byliniek!

Teraz je vhodný čas na detoxikáciu organizmu! Čo robíte pre to, aby ste sa cítili lepšie?

Držíte pôst, diéty či zvýšite príjem vlákniny? Ak sa stále necítite dobre, mali by ste sa zamyslieť aj nad črevnými parazitmi. Práve tí spôsobujú únavu, bolesti hlavy či zažívacie ťažkosti. Samotná detoxikácia nestačí na to, aby ste tieto tvory vypudili z tela von a pocítili úľavu. Ako sa teda zbaviť týchto problémov? Vyskúšajte zázračné, veľmi účinné bylinky, ktoré kompletne očistí vaše telo!

Trápi vás dlhodobá únava či zažívacie ťažkosti!

Práve odčervenie vášho tela je posledným krokom k tomu, aby ste sa naozaj zbavili vašich ťažkostí. Rady, ktorých je plný internet, síce sú efektívne pre detoxikáciu, ale už nemyslia na tieto neviditeľné tvory. A zrovna črevné parazity spôsobujú, že sa po zime vaše telo nemôže naštartovať. Cítite sa nafúknutie, máte zápchu alebo trpíte dlhodobou únavou? Parazity sa do vášho tela môžu dostať už len vďaka tomu, že máte doma domáceho maznáčika. Stačí jedno olízanie alebo pomaznanie sa s ním. Áno, naozaj tak málo stačí k tomu, aby do vás paraziti vnikli. Bojujte s nimi pomocou užívania zázračných byliniek.

Viac informácií teraz na www.parazitex.sk

Zázračné bylinky, ktoré naozaj pomáhajú

Pre celkovú harmonizáciu a očistu organizmu je veľmi dôležité mať očistená práve čreva, v ktorých sa usadzujú toxíny a parazity. Aj náš imunitný systém sa odvíja od správnej funkcie a očiste čriev. Už naše babičky k tomu používali najrôznejšie bylinky. Medzi najúčinnejší patril napríklad cesnak, ktorý hojne používali na očistu tela pred parazitmi. Výborné dezinfekčné účinky má tiež klinček. K harmonizácii a normálnu funkciu zažívacieho traktu je výborný tymian. Práve on týmto prispieva k podpore obranyschopnosti organizmu a je tiež silným antioxidantom. Zázračných byliniek a rastliniek je ešte oveľa viac. Aby ste dosiahli skutočne dokonalé detoxikácie organizmu, je dobré si nasadiť vždy viac druhov byliniek či rastliniek. Určite by vás nebavilo ich užívať každú zvlášť. Existuje ale riešenie a to v podobe jednej kapsule, ktorá obsahuje 9 overených rastlinných extraktov pre dosiahnutie veľmi silných účinkov. Skúste modernú dvojitú detoxikáciu organizmu!

Očistite dokonale svoje telo vďaka dvojitej detoxikácii

Vďaka zvýšenej hygiene sme si odvykli vykonávať pravidelnú vnútornú očistu organizmu. To je zle. Aby ste svoje telo dostali do maximálnej harmónie, je potreba vykonávať dvojitú detoxikáciu. Tzn. očistiť telo od toxínov, ale aj od prípadných parazitov. Pomôžu vám s tým osvedčené bylinky, ktoré je možno extrahovať. Napríklad už spomínaný cesnak, tymián, klinček, ale aj papája, orech, vrcholák a mnoho ďalších. To všetko, a ešte niečo navyše nájdete v úplne prírodnom prípravku ParazitEx, ktorý pomáha udržiavať správnu funkciu čriev a je vhodný aj k celkovej detoxikácii. Stačí len dodržať mesačnú kúru, ktorú treba užívať len 2x ročne. Získajte všetky tieto benefity dvojitej detoxikácie vďaka ParazitExu.

Ako ParazitEx funguje? Úplne na prírodnej báze.

Základom unikátneho zloženie prípravku ParazitEx je prémiová 100% rastlinná formulácie. Tieto extrakty pomáhajú k detoxikácii, posilnenie obranyschopnosti organizmu a na parazity. Doplnok stravy ParazitEx obsahuje kombináciu 9 overených bylinných extraktov pre správne fungovanie zažívacieho systému so zameraním na črevné parazity. Obsiahnutá papája obsahuje latex s proteolytickou aktivitou, uľahčuje trávenie bielkovín a má negatívny vplyv na vývoj črevných parazitov ako sú červy. Prípravok je možno zakúpiť v lekárňach aj pod predchádzajúcim názvom ParazitEx, zloženie aj cena zostávajú úplne rovnaké. Využite akčnú ponuku ParazitEx na eshope Dr.Max za cenu 17,99 €.

- reklamná správa -