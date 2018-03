Ničí Vám potenie život? Pomôže Vám Electro Antiperspirant! Ruky, nohy i podpazušie v suchu na celý mesiac

Sú vaše ruky a nohy prepotené a studené aj pri pomyslení na potenie, alebo v strese? Snažíte sa potenie pod pazuchami zakryť všetkým možným, ale na oblečení je to stále vidieť? Potom práve pre Vás je určený revolučný prístroj, ktorý dokáže zastaviť potenie a chlad rúk, nôh i podpazuší. Jediné použitie a máte pokoj na mesiac aj dlhšie! Zoznámte sa s Electro Antiperspirantom.

100% ÚČINNOSŤ ALEBO PENIAZE SPÄŤ

Electro Antiperspirant je najmodernejším zariadením na vykonávanie technológie zvanej iontoforéza na súčasnom trhu a dokáže Vás zbaviť problémov spojených s potením už za necelý týždeň používania. To všetko so 100%-nou účinnosťou, ktorá je garantovaná vrátením celej kúpnej ceny v prípade, že by prístroj vaše problémy nevyriešil.

AKO TO FUNGUJE

Prístroj Electro Antiperspirant funguje tak, že ruky alebo nohy ponoríte do nádob s obyčajnou vodou, v ktorej prebieha iontoforéza. To je zjednodušene povedané, aplikácia veľmi malých dávok riadenej elektrickej energie z nabíjacích tužkových batérií na potom sužované miesta na tele. V prípade podpazuší sa terapia aplikuje podobne, len je k nej potrebné použiť priložené hubky. Všetko potrebné je už súčasťou balenia.

NADMERNÉ POTENIE SA STALO MINULOSŤOU

Vďaka Electro Antiperspirantu, ktorého účinky nastupujú v drvivej väčšine prípadov behom 1-2 týždňov a pretrvávajú niekedy aj viacero mesiacov. Hneď ako sa potenie začne pozvoľna vracať, aplikujete už len jednu krátku procedúru a ste opäť v suchu na dlhú dobu. To všetko za cenu dobitia tužkových batérií. Revolúcia v eliminácii nadmerného potenia, nič menšie! Electro Antiperspirant je schválenou zdravotníckou pomôckou, na ktorého vývoji sa podieľali odborníci v odboroch dermatológie a elektrotechniky s viac než 40-timi rokmi skúseností. Na trh ho ako prvá prináša pražská spoločnosť HightechDevelopment s.r.o.

