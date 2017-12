Konečne výnimočný trik na chudnutie, ktorý naozaj funguje!

Dana, porozprávajte nám niečo o sebe. Aké sú vaše predchádzajúce skúsenosti s chudnutím?

Pred desiatimi rokmi som vôbec netušila, čo to znamená mať nadváhu. Hoci som nebola štíhla ako modelka, nikto ma nikdy nenazval tučnou. V posledných rokoch som začala priberať a cítila som sa čoraz horšie. Moja veľkosť sa pomaly zmenila z 38 na 42. Skúšala som rôzne diéty v časopisoch, zakaždým však bez výsledkov. Bola to akurát strata času a kazilo mi to náladu. Už som sa pomaly zmierovala s tým, že po 35-ke nemám žiadnu šancu schudnúť.

Čo vás viedlo k tomu, aby ste vyskúšali diétu StockholmFit?

Moja kolegyňa, ktorá si diétu StockholmFit zakúpila ako prvá. Spočiatku som bola skeptická, keď mi o nej povedala. Potom schudla 7 kíl prakticky pred mojimi očami. A to bolo to, čo som chcela dosiahnuť tiež! Spravila som si test na chudnutie a tiež som si objednala individuálnu diétu.

Čo stojí za tým, že ste dokázali schudnúť?

Ukázalo sa, že nie je dôležité len to, čo jete, ale tiež to, v akých intervaloch a kombináciách jete. Niektoré jedlá by sa nemali jesť samostatne, ako napríklad čokoláda. Ak ju jete samostatne, všetko sa premení na tuk a hneď priberiete. Ale spoločne s potravinami, ktoré aktivujú metabolizmus, si môžete vychutnávať sladkosti bez výčitiek. Je to kvôli tomu, že metabolizmus sa naštartuje a spaľuje tuk rýchlejšie. Tá škaredá pneumatika na bruchu teda nemá žiadnu šancu rásť. Trikom teda je: správna kombinácia potravín! Dodržiavala som tento princíp a do konca týždňa som zhodila päť kíl.

Čo by ste odporučili iným ženám, ktoré túžia rovnako schudnúť?

Ak si nie ste isté, či potrebujete schudnúť, vyzlečte sa do spodnej bielizne a postavte sa pred zrkadlo na dennom svetle. Ak ste spokojné s tým, čo vidíte – gratulujem vám! V opačnom prípade vám odporúčam, aby ste si zabezpečili vlastný diétny plán. Je to jedinečná príležitosť, ako nakoniec získať štíhle krivky!

- reklamná správa -