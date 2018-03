Britskí experti prišli s cenou za brexit: Ozrutná čiastka, zadlžia sa na polstoročie

Theresa Mayová

LONDÝN - Finančné záväzky Veľkej Británie voči Európskej únii po brexite by mohli byť v objeme 37,1 mld. libier (GBP). Vyplýva to z odhadu britského Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť. Británia by tak do rozpočtu EÚ podľa úradu mohla prispievať do roku 2064, čiže ešte takmer pol storočia.