Mayová načrtla postup v rokovaniach o brexite: Dohoda o prechodnom období za sedem týždňov

Ministri zahraničných vecí 27 členských štátov EÚ sa v pondelok dohodli, že prechodné obdobie potrvá do 31. decembra 2020. Podľa stanoviska EÚ bude Británia počas prechodného obdobia naďalej uplatňovať európsku legislatívu, ako keby bola členským štátom Únie.

"Do siedmich týždňov budeme mať dohodu s Európskou úniou... Briti hlasovali za to, aby sme mali opäť kontrolu nad našimi peniazmi, našimi hranicami a zákonmi, a to je presne to, čo ideme urobiť," povedala Mayová v rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC.

Právne zmeny, ktoré v prechodnom období EÚ prijme, budú platiť aj v Spojenom kráľovstve. V uvedenom období budú voči Spojenému kráľovstvu uplatňované všetky existujúce regulačné, rozpočtové, dozorné, súdne a donucovacie nástroje EÚ vrátane právomoci Súdneho dvora EÚ.

Cieľom dvojročnej prechodnej fázy je snaha vyhnúť sa príliš náhlej zmene pravidiel pre občanov a podniky po 30. marci 2019, keď Spojené kráľovstvo už nebude členom EÚ. Toto obdobie má zároveň obom stranám pomáhať "budovať mosty" a hľadať prijateľný kompromis pre budúcu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Britániou.

Mayová vo štvrtok vyhlásila, že občania Európskej únie, ktorí prídu do Británie počas prechodného obdobia po tzv. brexite, by nemali mať rovnaké právo zostať ako tí, čo prídu skôr. Mayovej postoj poteší probrexitovských poslancov v jej Konzervatívnej strane, ale isto nie predstaviteľov EÚ, podľa ktorých Británia musí garantovať práva občanov EÚ, ak chce počas prechodného obdobia slobodný prístup na jednotný európsky trh, upozornila agentúra AP.