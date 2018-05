Ľubomír Lintner

BRATISLAVA – Sme v druhej tretine jarného obdobia, a keby sme sa ocitli v prírode, niekde na kraji listnatého lesa, deň po pokojnom májovom daždi, tak by to najmä pre hubárov mohol byť radostný pohľad. Určite to však neplatí pre dianie v slovenskej politike, aj keď si v súvislosti s ďalším a ďalším oznamovaným menom kandidáta na prezidenta môžeme povedať: Objavujú sa ako huby po daždi!