Komentár Ivana Zuzulu: Robert Fico sa asi bojí, že keď zíde z očí, zíde aj z mysle?

Ivan Zuzula

BRATISLAVA – Pondelková tlačová konferencia predstaviteľov strany Smer naisto vojde do análov slovenskej žurnalistiky. Jej pôvodným zámerom bolo pritom len poinformovať nás o výnimočných prešľapoch hlavy štátu. Za rečníckym pultom sedeli ako v rozprávke „tri sudičky“ – jedna všetko vedela, no nesmela o tom hovoriť, druhá nevedela nič, no hovorila o tom, a tretia – do počtu – sa potila, mlčala a svedčila. V úlohách troch rozprávkových bytostí vystupovali R. Puci, poslanec NR SR, R. Fico, poslanec NR SR, bývalý predseda vlády a V. Stromček, generálny sekretár strany Smer.