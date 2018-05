Milan Kuruc

BRATISLAVA – Prvého mája začal platiť zákon o povinnom zverejňovaní miezd v inzerátoch a my sme sa vďaka nemu na sviatok práce zobudili do civilizovanejšieho sveta. Teraz inzeráty na profesii, kde vám sľubujú dynamický a mladý kolektív, možnosť sebarealizácie, prácu v nadnárodnej spoločnosti a jabĺčko raz za mesiac na vašom stole vyzerajú inak, keď tam svieti suma 500 euro v hrubom. To je v čistom tak 415 euro.