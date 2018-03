Komentár Ivana Zuzulu: Fico znova všetkých dobehol

BRATISLAVA - Ficova ponuka na demisiu, rozumej výmenu seba za niekoho iného, dala definitívnu bodku za rozpormi v koalícii. Skončila, ako je na Slovensku už roky dobrým zvykom, víťazstvom Fica a nebezpečným strápnením sa ostatných zúčastnených. V očiach bežných ľudí zlyhala opozícia, ktorá sa pár dní zúfalo snažila vyvolať dojem, že ovplyvňuje dianie, pretože sa z vlastnej iniciatívy pretransformovala na „hovorcu väčšiny národa“. A národ vraj žiada predčasné voľby. Iste, predčasné voľby by boli riešením, ak by parlament nebol schopný pokračovať v činnosti. Ibaže v súčasnosti to tak nie je.