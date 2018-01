KOMENTÁR Ivana Zuzulu: Za čo by sa mala strana #Sieť ospravedlniť?

Ivan Zuzula

BRATISLAVA – Po ostatných parlamentných voľbách a po vstupe strany #Sieť do vládnej koalície spolu so stranami Smer, SNS a Most – Híd sa čoraz častejšie začali ozývať rozhorčené hlasy o tom, že #Sieť zradila svojich voličov a že by sa im mala ospravedlniť. Viacerí reprezentanti tejto strany sa na tejto vlne kritiky a osočovania radi zviezli a bez škrupúľ a s chabým vysvetlením údajnej neochoty predsedu Radoslava Procházku diskutovať s nimi jednoducho vyzliekli partajné tričká a na #Sieť sa „vykašľali“.