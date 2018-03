Tragický osud utečenkyne vo Švédsku: S deťmi odišla z azylového centra a zmrzla v lese

ŠTOKHOLM - Ženu, ktorá tento týždeň aj so svojimi dvoma deťmi opustila dočasný domov vo švédskom azylovom centre, našli v stredu zamrznutú v lese na juhu krajiny.

Previezli ju síe ešte do nemocnice, kde sa ju pokúšali zachrániť, no vo štvrtok zomrela. Švédske médiá informovali, že žena bola veľmi slabo oblečená, pričom teplota na juhu Švédska v noci klesá v týchto dňoch zhruba na mínus desať stupňov Celzia. Jej osemročná dcéra je na jednotke intenzívnej starostlivosti, no jej život nie je v ohrození. Jej deväťročného syna našli záchranári v stredu večer živého a zdravého.