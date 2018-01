Maďarsko prichádza s ďalším návrhom: Vláda chce pokutovať organizácie pomáhajúce utečencom

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda navrhla prijať súbor zákonov, ktoré by zdanili a prípadne sankcionovali neziskové organizácie pomáhajúce utečencom, poberajúc pritom zahraničné dotácie. Minister vnútra Sándor Pintér uviedol, že takéto skupiny by sa mali zaregistrovať na súde a platiť 25-percentnú daň z finančných prostriedkov prijatých zo zahraničia. Ak to neurobia, môžu dostať pokutu. Navrhované zákony nazvali Stop Soros a poslancom ich predstavia po prerokovaní vo vláde.

Opatrenia by sa mali týkať napríklad mimovládnych organizácií, ktoré migrantom v Belehrade a na ďalších miestach na Balkáne poskytujú smartfóny s mapami a informáciami o ceste do Európy, uviedol Pintér. Chcú nimi tiež obmedziť pohyb občanov považovaných za "organizátorov ilegálnej migrácie" na území do vzdialenosti ôsmich kilometrov od maďarských hraníc s krajinami, ktoré sú mimo Schengenu. Nové zákony by sa zrejme nemali vzťahovať na charitu, ktorá imigrantom poskytuje lieky a jedlo.

Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána už dlho vyhlasuje, že za problémy s masovou migráciou z Afriky a Blízkeho východu do Európy môže George Soros, minimálne tým, že poskytuje finančnú podporu organizáciám, ktoré obhajujú práva utečencov.

Soros, 87-ročný americký finančník a filantrop s maďarskými koreňmi, sa stáva čoraz častejším terčom nacionalistických politikov a ich priaznivcov po celom svete. Tŕňom v oku je im predovšetkým jeho podpora liberalizmu, menšín, utečencov a ľudských práv. Priaznivci konšpiračných teórií ho radi vykresľujú aj ako súčasť finančnej elity, ktorá podľa nich ovláda svet.