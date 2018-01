Macron sa stretne s Mayovou: Francúzi chcú zatlačiť na Britov ohľadom migrantov

Gerard Collomb

PARÍŽ - Británia by sa mala podieľať väčšou mierou na riešení situácie migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do Spojeného kráľovstva z francúzskeho prístavného mesta Calais. V rozhovore pre nedeľňajšie vydanie denníka Le Parisien to uviedol francúzsky minister vnútra Gérard Collomb.