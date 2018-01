Hrozba pre Európu: Priplávalo sem 50 džihádistov, jeden zmizol z dohľadu

Ilustračné foto

LONDÝN - Medzinárodná policajná organizácia Interpol koncom minulého roka varovala, že do Talianska preniklo na lodiach 50 predpokladaných bojovníkov teroristickej organizácie Daeš a pokúsia sa dostať do iných európskych krajín. Informoval o tom v stredu britský denník The Guardian, ktorý píše, že zoznam predpokladaných džihádistov má k dispozícii.