Porošenko požiadal svetové spoločenstvo o rozmiestnenie síl OSN na východnej Ukrajine

Petro Porošenko

MNÍCHOV - Ukrajinský prezident Petro Porošenko v piatok na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii zopakoval svoju požiadavku na rozmiestnenie mierových síl OSN na východe Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AP. Podľa Porošenka v súčasnosti existuje výnimočná príležitosť na implementáciu plánu minských mierových dohôd z rokov 2014-15, ktoré by mohli ukončiť pokračujúci konflikt v Donbase. To by si však vyžadovalo vyslanie síl OSN na východ Ukrajiny, s čím by muselo súhlasiť Rusko.